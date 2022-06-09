Рыбус перейдет в «Спартак». Медосмотр – завтра (Sport Interia)

Защитник Мацей Рыбус останется в России после ухода из «Локомотива».
По информации Sport Interia, 32-летний поляк с большой долей вероятности перейдет в «Спартак».
Завтра, 10 июня, Рыбус пройдeт медосмотр в столичном клубе. Мацей подпишет контракт со «Спартаком», если врачи не выявят у него проблем.
Команда Паоло Ваноли – единственный клуб, сделавший предложение Рыбусу после ухода из «Локомотива».
- Поляк провел 5 сезонов в «Локомотиве».
- В его активе 136 матчей, 3 гола и 12 ассистов.
- В составе «Локо» он выиграл 4 трофея.
Источник: Sport Interia