Рыбус перейдет в «Спартак». Медосмотр – завтра (Sport Interia)

Защитник Мацей Рыбус останется в России после ухода из «Локомотива».

По информации Sport Interia, 32-летний поляк с большой долей вероятности перейдет в «Спартак».

Завтра, 10 июня, Рыбус пройдeт медосмотр в столичном клубе. Мацей подпишет контракт со «Спартаком», если врачи не выявят у него проблем.

Команда Паоло Ваноли – единственный клуб, сделавший предложение Рыбусу после ухода из «Локомотива».