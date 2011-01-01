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Рыбус перейдет в «Спартак». Медосмотр – завтра (Sport Interia)

Защитник Мацей Рыбус останется в России после ухода из «Локомотива».

По информации Sport Interia, 32-летний поляк с большой долей вероятности перейдет в «Спартак».

Завтра, 10 июня, Рыбус пройдeт медосмотр в столичном клубе. Мацей подпишет контракт со «Спартаком», если врачи не выявят у него проблем.

Команда Паоло Ваноли – единственный клуб, сделавший предложение Рыбусу после ухода из «Локомотива».

  • Поляк провел 5 сезонов в «Локомотиве».
  • В его активе 136 матчей, 3 гола и 12 ассистов.
  • В составе «Локо» он выиграл 4 трофея.

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Источник: Sport Interia

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Сегодня, 16:55
Комментарии2
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    Рейтинг: +7605

    vladik12 4 минуты назад

    Рыбус был в той "Легии", которая в 2011 выпиливала "Спартак" из квала ЛЕ).

    1
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    Рейтинг: +3065

    Беспонтий 6 минут назад

    во во
    и крыховяка туда же
    была тушёнка свиная
    станет рыбная закуска спарСюрстрёмминг
    только больше вони

    0
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