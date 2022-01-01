Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадайте футболиста по улыбке
Тест: угадайте футболиста по улыбке
2 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
3 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?

«Еще увидимся». Рыбус объявил об уходе из «Локомотива»

Защитник Мацей Рыбус попрощался с «Локомотивом».

«Я хочу сказать огромное спасибо болельщикам, партнерам по команде, тренерскому штабу и сотрудникам «Локомотива» за проведенные вместе пять лет и за совместную работу.

За эти годы мы стали чемпионами, два раза выигрывали Кубок, выигрывали Суперкубок, и я очень благодарен всем, с кем мы смогли этого добиться.

Я с большой теплотой отношусь к клубу и к болельщикам, но пришло время двигаться дальше. Спасибо за поддержку, еще увидимся!», – цитирует Рыбуса пресс-служба «Локомотива».

  • Поляк провел в клубе 5 сезонов.
  • В его активе 136 матчей, 3 гола и 12 ассистов.
  • 32-летний Рыбус в составе «Локо» выиграл 4 трофея.

Новости по теме
«Локомотив» объявил об уходе Рыбуса. Он провел в клубе пять лет 14
«Локомотив» хочет продлить контракт с Рыбусом
Рыбус заразился коронавирусом. У остальных игроков «Локо» отрицательные тесты 2
Источник: телеграм-канал «Локомотива»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 15:19
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11