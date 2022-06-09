«Еще увидимся». Рыбус объявил об уходе из «Локомотива»

Защитник Мацей Рыбус попрощался с «Локомотивом».
«Я хочу сказать огромное спасибо болельщикам, партнерам по команде, тренерскому штабу и сотрудникам «Локомотива» за проведенные вместе пять лет и за совместную работу.
За эти годы мы стали чемпионами, два раза выигрывали Кубок, выигрывали Суперкубок, и я очень благодарен всем, с кем мы смогли этого добиться.
Я с большой теплотой отношусь к клубу и к болельщикам, но пришло время двигаться дальше. Спасибо за поддержку, еще увидимся!», – цитирует Рыбуса пресс-служба «Локомотива».
- Поляк провел в клубе 5 сезонов.
- В его активе 136 матчей, 3 гола и 12 ассистов.
- 32-летний Рыбус в составе «Локо» выиграл 4 трофея.
Источник: телеграм-канал «Локомотива»