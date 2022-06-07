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  • Ваноли останется в «Спартаке». Он уже обсудил с Федуном трансферные цели и планы на сезон

Ваноли останется в «Спартаке». Он уже обсудил с Федуном трансферные цели и планы на сезон

7 июня 2022, 21:48
13

Паоло Ваноли останется в «Спартаке». Об этом сообщил экс-тренер московского клуба Андрей Чернышов.

«Не думаю, что Бердыев возглавит «Спартак», у меня есть сведения, что Ваноли уже обсудил с Федуном планы и трансферные цели на следующий сезон. Паоло останется.

Что касается Курбана Бекиевича, то он мог бы с успехом вернуться в «Рубин» — вновь попытаться вывести этот клуб в РПЛ, как это было в прошлом. Это именитый и качественный тренер, который способен работать в любом российском клубе», — сказал Чернышов.

  • Ваноли возглавил «Спартак» в декабре прошлого года.
  • Он сменил Руя Виторию, заключив с клубом контракт до лета 2023-го.
  • Под руководством итальянца команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России – первый с 2003 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Ваноли Паоло Федун Леонид
Комментарии (13)
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житель СПб
1654628243
Удачи Ваноли. И Пусть Бердыев вернется в Рубин!
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VVM1964
1654630069
Ну вот, а то - Бердыев, Бердыев ..
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Salt-N-Pepa
1654630414
Будет классика. Спартак сольёт суперкубок Зениту, проиграет первые туры, и в августе кудрявый физрук будет дома )))) круговорот тренеров розового и бледного недоразумения в природе ))) цикл)))))
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paracetamol
1654630552
Ваноли уже обсудил с Федуном как распилить бюджет на сезон.
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a_who
1654630704
какой нах бердыев ???!!!
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oyabun
1654660138
Какой футбол Ваноли пытается ставить Спартаку - непонятно. Никакого узнаваемого стиля игры, команду постоянно лихорадит. Хотя нет, есть узнаваемый почерк - команда играет только один тайм из двух. На одну победу приходится по 3 поражения. И этот тренер будет рулить дальше? Бедный мой Спартак!
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nik55
1654666657
бомжи обсуждайте своих---что вы сюда приперлись
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zigbert
1654670475
Если это так то изменить ничего уже нельзя. Удачи Ваноли в Спартаке!
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вальтер79
1654674640
главное чтоб лопоухая зарема осталась а то кто будет пургу нести в течении сезона))))
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