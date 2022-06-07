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Ваноли останется в «Спартаке». Он уже обсудил с Федуном трансферные цели и планы на сезон

Паоло Ваноли останется в «Спартаке». Об этом сообщил экс-тренер московского клуба Андрей Чернышов.

«Не думаю, что Бердыев возглавит «Спартак», у меня есть сведения, что Ваноли уже обсудил с Федуном планы и трансферные цели на следующий сезон. Паоло останется.

Что касается Курбана Бекиевича, то он мог бы с успехом вернуться в «Рубин» — вновь попытаться вывести этот клуб в РПЛ, как это было в прошлом. Это именитый и качественный тренер, который способен работать в любом российском клубе», — сказал Чернышов.

  • Ваноли возглавил «Спартак» в декабре прошлого года.
  • Он сменил Руя Виторию, заключив с клубом контракт до лета 2023-го.
  • Под руководством итальянца команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России – первый с 2003 года.

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Источник: «РБ Спорт»

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07.06.2022 21:48
Комментарии9
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    Рейтинг: +2548

    a_who 1 час назад

    какой нах бердыев ???!!!

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    Рейтинг: +16355

    paracetamol 1 час назад

    Ваноли уже обсудил с Федуном как распилить бюджет на сезон.

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    Рейтинг: +7680

    R_a_i_n > paracetamol 43 минуты назад

    Ты с Зюбой все обсудил?

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    Рейтинг: +1943

    Semushkin Roman Valerievi > R_a_i_n 42 минуты назад

    Дзюба подрочил ему)))

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    Рейтинг: +135

    Salt-N-Pepa 1 час назад

    Будет классика. Спартак сольёт суперкубок Зениту, проиграет первые туры, и в августе кудрявый физрук будет дома )))) круговорот тренеров розового и бледного недоразумения в природе ))) цикл)))))

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    Рейтинг: +1943

    Semushkin Roman Valerievi > Salt-N-Pepa 41 минуту назад

    Какой цикл? Цикл бреда в твоей голове?! Судя по комментариям в твоей черепной коробке демоны совокупляются.

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    Рейтинг: +31864

    VVM1964 1 час назад

    Ну вот, а то - Бердыев, Бердыев ..

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    Рейтинг: +16355

    paracetamol > VVM1964 1 час назад

    Стар Бердыев стал, зубы выпали.

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    Рейтинг: +15963

    житель СПб 2 часа назад

    Удачи Ваноли. И Пусть Бердыев вернется в Рубин!

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