Ваноли останется в «Спартаке». Он уже обсудил с Федуном трансферные цели и планы на сезон

Паоло Ваноли останется в «Спартаке». Об этом сообщил экс-тренер московского клуба Андрей Чернышов.

«Не думаю, что Бердыев возглавит «Спартак», у меня есть сведения, что Ваноли уже обсудил с Федуном планы и трансферные цели на следующий сезон. Паоло останется.

Что касается Курбана Бекиевича, то он мог бы с успехом вернуться в «Рубин» — вновь попытаться вывести этот клуб в РПЛ, как это было в прошлом. Это именитый и качественный тренер, который способен работать в любом российском клубе», — сказал Чернышов.