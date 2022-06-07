Ваноли останется в «Спартаке». Он уже обсудил с Федуном трансферные цели и планы на сезон

Паоло Ваноли останется в «Спартаке». Об этом сообщил экс-тренер московского клуба Андрей Чернышов.
«Не думаю, что Бердыев возглавит «Спартак», у меня есть сведения, что Ваноли уже обсудил с Федуном планы и трансферные цели на следующий сезон. Паоло останется.
Что касается Курбана Бекиевича, то он мог бы с успехом вернуться в «Рубин» — вновь попытаться вывести этот клуб в РПЛ, как это было в прошлом. Это именитый и качественный тренер, который способен работать в любом российском клубе», — сказал Чернышов.
- Ваноли возглавил «Спартак» в декабре прошлого года.
- Он сменил Руя Виторию, заключив с клубом контракт до лета 2023-го.
- Под руководством итальянца команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России – первый с 2003 года.
Источник: «РБ Спорт»