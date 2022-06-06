Лига наций. Казахстан победил Словакию и другие результаты

Завершились еще пять матчей первого тура Лиги наций.
Сборная Казахстана на выезде минимально обыграла Словакию.
Белоруссия дома не сумела победить Азербайджан – нулевая ничья.
Лига наций. Группа B2. 2-й тур
Исландия – Албания – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Сулейманов, 30; 1:1 – Торстейнссон, 49.
Лига наций. Группа C3. 2-й тур
Белоруссия – Азербайджан – 0:0
Словакия – Казахстан – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Дарабаев, 26.
Лига наций. Группа D1. 2-й тур
Латвия – Лихтенштейн – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Зюзинс, 73.
Источник: «Бомбардир»