Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
2 Тест: какая ты команда РФПЛ?
Тест: какая ты команда РФПЛ?
3 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?

Мбаппе назвал фейком новость о желании убрать из «ПСЖ» 13 игроков и Почеттино

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе опроверг информацию о том, что он составил список из 14 человек, которые должны уйти из «ПСЖ».

«Фейк», – написал Мбаппе под одной из статей в твиттере, в которой говорилось о требованиях француза.

  • Мбаппе стал самым высокооплачиваемым игроком в мире после продления контракта с «ПСЖ».
  • Он сможет заработать по новому контракту с «ПСЖ» 471 миллион евро до 2025 года.
  • Килиану также гарантировали, что он будет влиять на ключевые решения клуба.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

Новости по теме
Мбаппе включил Неймара в список из 13 игроков, которые должны покинуть «ПСЖ» (Mundo Deportivo) 3
Мбаппе поздравил Бензема с победой в Лиге чемпионов
Месси – вне топ-5 самых дорогих футболистов Лиги 1. Его опережают четыре игрока «ПСЖ» и один из «Монако» 2
Источник: твиттер Килиана Мбаппе

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 08:57
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +2035

    ItalianFootball 1 час назад

    Фейк - и вся общественность сразу - Да, какое красноречие, как убедительно, мы верим тебе, Килиан!

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11