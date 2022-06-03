Мбаппе назвал фейком новость о желании убрать из «ПСЖ» 13 игроков и Почеттино

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе опроверг информацию о том, что он составил список из 14 человек, которые должны уйти из «ПСЖ».

«Фейк», – написал Мбаппе под одной из статей в твиттере, в которой говорилось о требованиях француза.

Мбаппе стал самым высокооплачиваемым игроком в мире после продления контракта с «ПСЖ».

Он сможет заработать по новому контракту с «ПСЖ» 471 миллион евро до 2025 года.

Килиану также гарантировали, что он будет влиять на ключевые решения клуба.

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