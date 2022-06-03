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  • Мбаппе включил Неймара в список из 13 игроков, которые должны покинуть «ПСЖ» (Mundo Deportivo)

Мбаппе включил Неймара в список из 13 игроков, которые должны покинуть «ПСЖ» (Mundo Deportivo)

3 июня 2022, 07:52
5

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе составил список из 14 человек, которые должны уйти из «ПСЖ».

По информации Mundo Deportivo, в список вошел главный тренер Маурисио Почеттино и футболисты Неймар, Мауро Икарди, Юлиан Дракслер, Тило Керер, Леандро Паредес, Андер Эррера, Лайвен Курзава, Данило Перейра, Пабло Сарабия, Хуан Бернат, Идрисса Гуйе, Колин Дагба и Серхио Рико.

  • Мбаппе стал самым высокооплачиваемым игроком в мире после продления контракта с «ПСЖ».
  • Он сможет заработать по новому контракту с «ПСЖ» 471 миллион евро до 2025 года.
  • Килиану также гарантировали, что он будет влиять на ключевые решения клуба.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: Mundo Deportivo
Франция. Лига 1 ПСЖ Неймар Мбаппе Килиан
Комментарии (5)
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Беспонтий
1654232874
синдром кукушонка
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ItalianFootball
1654237281
Испанская, абсолютно непредвзятая после срыва перехода, газета)
Ответить
"supermax"
1654237334
а это в приказном порядке или только пожелание?
Ответить
житель СПб
1654409603
Вот Месси то повезло... Вот повезло....
Ответить
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