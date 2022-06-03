Мбаппе включил Неймара в список из 13 игроков, которые должны покинуть «ПСЖ» (Mundo Deportivo)

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе составил список из 14 человек, которые должны уйти из «ПСЖ».

По информации Mundo Deportivo, в список вошел главный тренер Маурисио Почеттино и футболисты Неймар, Мауро Икарди, Юлиан Дракслер, Тило Керер, Леандро Паредес, Андер Эррера, Лайвен Курзава, Данило Перейра, Пабло Сарабия, Хуан Бернат, Идрисса Гуйе, Колин Дагба и Серхио Рико.

Мбаппе стал самым высокооплачиваемым игроком в мире после продления контракта с «ПСЖ».

Он сможет заработать по новому контракту с «ПСЖ» 471 миллион евро до 2025 года.

Килиану также гарантировали, что он будет влиять на ключевые решения клуба.

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