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Мбаппе включил Неймара в список из 13 игроков, которые должны покинуть «ПСЖ» (Mundo Deportivo)

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе составил список из 14 человек, которые должны уйти из «ПСЖ».

По информации Mundo Deportivo, в список вошел главный тренер Маурисио Почеттино и футболисты Неймар, Мауро Икарди, Юлиан Дракслер, Тило Керер, Леандро Паредес, Андер Эррера, Лайвен Курзава, Данило Перейра, Пабло Сарабия, Хуан Бернат, Идрисса Гуйе, Колин Дагба и Серхио Рико.

  • Мбаппе стал самым высокооплачиваемым игроком в мире после продления контракта с «ПСЖ».
  • Он сможет заработать по новому контракту с «ПСЖ» 471 миллион евро до 2025 года.
  • Килиану также гарантировали, что он будет влиять на ключевые решения клуба.

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Источник: Mundo Deportivo

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Комментарии3
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    Рейтинг: +10041

    "supermax" 1 час назад

    а это в приказном порядке или только пожелание?

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    Рейтинг: +2035

    ItalianFootball 1 час назад

    Испанская, абсолютно непредвзятая после срыва перехода, газета)

    0
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    Рейтинг: +2930

    Беспонтий 2 часа назад

    синдром кукушонка

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