Мбаппе включил Неймара в список из 13 игроков, которые должны покинуть «ПСЖ» (Mundo Deportivo)

а это в приказном порядке или только пожелание?
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе составил список из 14 человек, которые должны уйти из «ПСЖ».
По информации Mundo Deportivo, в список вошел главный тренер Маурисио Почеттино и футболисты Неймар, Мауро Икарди, Юлиан Дракслер, Тило Керер, Леандро Паредес, Андер Эррера, Лайвен Курзава, Данило Перейра, Пабло Сарабия, Хуан Бернат, Идрисса Гуйе, Колин Дагба и Серхио Рико.
- Мбаппе стал самым высокооплачиваемым игроком в мире после продления контракта с «ПСЖ».
- Он сможет заработать по новому контракту с «ПСЖ» 471 миллион евро до 2025 года.
- Килиану также гарантировали, что он будет влиять на ключевые решения клуба.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?