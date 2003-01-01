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На уходе Ваноли из «Спартака» настаивает его семья («Матч ТВ»)

Семья главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли хочет, чтобы он вернулся в Италию.

На родине у 49-летнего специалиста остались жена и трое детей, которые из-за геополитической ситуации не могут часто видеться с ним.

Однако сам Ваноли настроен остаться в «Спартаке» и добиться успеха в следующем сезоне. Он ценит доверие со стороны руководства клуба.

  • Итальянец возглавил команду в декабре прошлого года.
  • Он сменил Руя Виторию, заключив с клубом контракт до лета 2023-го.
  • Под руководством Ваноли «Спартак» финишировал 10-м в РПЛ и выиграл Кубок России – первый с 2003 года.

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Источник: «Матч ТВ»

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