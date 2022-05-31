На уходе Ваноли из «Спартака» настаивает его семья («Матч ТВ»)

Семья главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли хочет, чтобы он вернулся в Италию.

На родине у 49-летнего специалиста остались жена и трое детей, которые из-за геополитической ситуации не могут часто видеться с ним.

Однако сам Ваноли настроен остаться в «Спартаке» и добиться успеха в следующем сезоне. Он ценит доверие со стороны руководства клуба.

Итальянец возглавил команду в декабре прошлого года.

Он сменил Руя Виторию, заключив с клубом контракт до лета 2023-го.

Под руководством Ваноли «Спартак» финишировал 10-м в РПЛ и выиграл Кубок России – первый с 2003 года.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?