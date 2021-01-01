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МакSим – о «Знаешь ли ты»: «Очень мило, что мою песню поют брутальные мужчины»

Певица МакSим высказалась о песне «Знаешь ли ты» – неофициальном гимне фанатов «Спартака».

– Но это же необычно, когда мужики – причем брутальные – поют «прости меня за эту дрожь», а также другие строки из песни, которые не сочетаются с их образом.

– Как раз для меня тот факт, что брутальные мужчины поют эту песню, кажется очень милым!

  • МакSим исполнила песню «Знаешь ли ты» в «Лужниках» после победы «Спартака» над «Динамо» (2:1).
  • Фанаты часто поют песню на выездных матчах.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +9167

    САДЫЧОК 23 минуты назад

    Давно бы придумали Гимн Спартака - какую то чушь поёт !

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    Рейтинг: +461

    чаппай 32 минуты назад

    Не столько мило, сколько странно..

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    Рейтинг: +7404

    mihail200606 35 минут назад

    Не самое подходящее для гимна клуба...

    1
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    Рейтинг: -22

    odessakmv 37 минут назад

    Здоровья тебе!

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