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  • МакSим – о «Знаешь ли ты»: «Очень мило, что мою песню поют брутальные мужчины»

МакSим – о «Знаешь ли ты»: «Очень мило, что мою песню поют брутальные мужчины»

31 мая 2022, 13:03
19

Певица МакSим высказалась о песне «Знаешь ли ты» – неофициальном гимне фанатов «Спартака».

– Но это же необычно, когда мужики – причем брутальные – поют «прости меня за эту дрожь», а также другие строки из песни, которые не сочетаются с их образом.

– Как раз для меня тот факт, что брутальные мужчины поют эту песню, кажется очень милым!

  • МакSим исполнила песню «Знаешь ли ты» в «Лужниках» после победы «Спартака» над «Динамо» (2:1).
  • Фанаты часто поют песню на выездных матчах.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (19)
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odessakmv
1653991860
Здоровья тебе!
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mihail200606
1653991979
Не самое подходящее для гимна клуба...
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САДЫЧОК
1653992722
Давно бы придумали Гимн Спартака - какую то чушь поёт !
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Azenkur
1653994439
Очень, очень странный выбор заглавной песни для неофициального гимна))) ещё бы у руки вверх Алешку взяли бы) вообще далёк немного от темы кубка, скажите, он сейчас так высоко ценится (а то раньше вроде там в финалах Алании и Роторы играли)? Или просто из-за того, что Спартак его взял, столько шума?
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Enter2006
1653995720
Это благодарность Спартаку, когда его болельщики поддерживали Маринку в самый тяжелый момент с пневмонией на грани жизни и смерти и введённую уже в искусственную кому. Она еле выбралась с того света и таким способом отблагодарила болел Спартака. Это очень по человечески с обеих сторон, изначально мы все люди а уже потом всё остальное (болельщики разных команд, искатели гимнов и пр.). Да, история этой песни была намного раньше, ну и что? Теперь это намного выше чем просто "песня" или "гимн" - это показатель Человечности!
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Akarin
1653998623
Ой, к чёрту хейтров, отличная песня для неофициального гимна. Наш собственный You'll never walk alone.
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alp
1654002694
"это просто какой то ..... позор...."
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Enter2006
1654014352
Смотрите какой стадион заполненный, разве мы не хотим такого футбола? Хотим! Спартак колбасит уже несколько лет. Федун отходит от дел потихоньку и передаёт управление в другие руки по сути, и снова слышится: "Сердце его теперь в твоих руках. Не потеряй его и не сломай." Комментариев не будет, но Спартак: "пепел любви в руках сбив ноги в кровь" сделает своё дело и уверен возродится! Некоторые не понимают "двойной смысл" этой песни.
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