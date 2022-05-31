МакSим – о «Знаешь ли ты»: «Очень мило, что мою песню поют брутальные мужчины»

Певица МакSим высказалась о песне «Знаешь ли ты» – неофициальном гимне фанатов «Спартака».

– Но это же необычно, когда мужики – причем брутальные – поют «прости меня за эту дрожь», а также другие строки из песни, которые не сочетаются с их образом.

– Как раз для меня тот факт, что брутальные мужчины поют эту песню, кажется очень милым!

МакSим исполнила песню «Знаешь ли ты» в «Лужниках» после победы «Спартака» над «Динамо» (2:1).

Фанаты часто поют песню на выездных матчах.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?