Чистяков: «Расстроился из-за большого отрыва от «Динамо». Они нас весь чемпионат поджимали!»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о конкуренции в РПЛ.

– Удивил тот факт, что «Динамо» не до конца боролось с «Зенитом» за чемпионство?

– Да! Знаете, когда за тур до конца чемпионата открыл таблицу и увидел разницу в 9 очков, невольно удивился: как так – ведь «Динамо» весь чемпионат нас поджимало! И, очень хорошо, кстати, что наступали нам на пятки. Не давали расслабиться.

А из-за этих 9 очков даже немного разочаровался. Но потом подумал: это все же не наши проблемы. Главное, мы – чемпионы.

«Зенит» стал чемпионом России за 3 тура до конца сезона.

Клуб из Петербурга в 4-й раз подряд выиграл РПЛ.

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