Хохлов: «У этого «Спартака» нет перспектив»

Жёстко сказал.
Но, по моему мнению, справедливо.
ФК Спартак потерял своё футбольное лицо уже давно, к сожалению.
После ухода ОИРа из клуба.
Хотя финал КР Динамо-Спартак смотрел с удовольствием.
Ну, как две просто ИГРАЮЩИЕ команды.
Хоть и не мастеровитые, но весёлые. ))
В ФНЛ, наверное, лидеры ТАК играют.
Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов раскритиковал «Спартак» после победы в финале Кубка России.
— На днях услышал от Владислава Радимова: «На «Спартак» Ваноли смотреть неинтересно». Как вам мнение старого товарища?
— Согласен с Владом. Этот «Спартак» и у меня не вызывает интереса. Я не понимаю, во что он играет. У него нет своего почерка, от фирменного стиля вообще ничего не осталось.
— С появлением Ваноли — никаких изменений к лучшему?
— Абсолютно! Если говорить о качестве футбола, стало только хуже. Да, взяли Кубок, молодцы. Но я вам честно скажу: мне не нравится, как играет «Спартак» при Ваноли. От слова «совсем».
Был бы на месте итальянца российский тренер, при такой игре его бы уже давно отправили в отставку.
— Уходят Жиго, Бакаев и, возможно, Мозес. Какие перспективы у этого «Спартака»?
— На мой взгляд, у этого «Спартака» нет перспектив!
- «Спартак» занял 10-е место в РПЛ.
- Москвичи выиграли Кубок России впервые с 2003 года.
Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?