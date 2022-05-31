Хохлов: «У этого «Спартака» нет перспектив»

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов раскритиковал «Спартак» после победы в финале Кубка России.

— На днях услышал от Владислава Радимова: «На «Спартак» Ваноли смотреть неинтересно». Как вам мнение старого товарища?

— Согласен с Владом. Этот «Спартак» и у меня не вызывает интереса. Я не понимаю, во что он играет. У него нет своего почерка, от фирменного стиля вообще ничего не осталось.

— С появлением Ваноли — никаких изменений к лучшему?

— Абсолютно! Если говорить о качестве футбола, стало только хуже. Да, взяли Кубок, молодцы. Но я вам честно скажу: мне не нравится, как играет «Спартак» при Ваноли. От слова «совсем».

Был бы на месте итальянца российский тренер, при такой игре его бы уже давно отправили в отставку.

— Уходят Жиго, Бакаев и, возможно, Мозес. Какие перспективы у этого «Спартака»?

— На мой взгляд, у этого «Спартака» нет перспектив!

«Спартак» занял 10-е место в РПЛ.

Москвичи выиграли Кубок России впервые с 2003 года.

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