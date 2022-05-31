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Хохлов: «У этого «Спартака» нет перспектив»

31 мая 2022, 08:16
27

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов раскритиковал «Спартак» после победы в финале Кубка России.

— На днях услышал от Владислава Радимова: «На «Спартак» Ваноли смотреть неинтересно». Как вам мнение старого товарища?

— Согласен с Владом. Этот «Спартак» и у меня не вызывает интереса. Я не понимаю, во что он играет. У него нет своего почерка, от фирменного стиля вообще ничего не осталось.

— С появлением Ваноли — никаких изменений к лучшему?

— Абсолютно! Если говорить о качестве футбола, стало только хуже. Да, взяли Кубок, молодцы. Но я вам честно скажу: мне не нравится, как играет «Спартак» при Ваноли. От слова «совсем».

Был бы на месте итальянца российский тренер, при такой игре его бы уже давно отправили в отставку.

— Уходят Жиго, Бакаев и, возможно, Мозес. Какие перспективы у этого «Спартака»?

— На мой взгляд, у этого «Спартака» нет перспектив!

  • «Спартак» занял 10-е место в РПЛ.
  • Москвичи выиграли Кубок России впервые с 2003 года.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Хохлов Дмитрий
Комментарии (27)
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NewLife
1653977658
Если мериться перспективами, то это не в твою пользу.
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portero
1653978315
Шейхи купят, разгонят 70%команды, главное тренера найти и дать ему работать...
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JTherry
1653979467
мнение Хохлова про Спартак никого не интересует, разберемся без подсказок от днищенских "тренеришек", со своей "супер-пупер" пластилиновой командой разберитесь сперва...) про российских тренеров "вброс" понятен, работать хочется, а места все заняты... и как работал на тренерском мостике безыдейный Хохлов тоже все помнят...
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derrik2000
1653982312
Жёстко сказал. Но, по моему мнению, справедливо. ФК Спартак потерял своё футбольное лицо уже давно, к сожалению. После ухода ОИРа из клуба. Хотя финал КР Динамо-Спартак смотрел с удовольствием. Ну, как две просто ИГРАЮЩИЕ команды. Хоть и не мастеровитые, но весёлые. )) В ФНЛ, наверное, лидеры ТАК играют.
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nik55
1653982970
Хохлов--Радимов это кто ?
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Павелий
1653987350
Спартак: у этого Хохлова нет перспектив.
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Enter2006
1653991121
У меня такое впечатление, что кому-то на руку эта карусель смены главных тренеров в Спартаке. Если её не остановить - Спартаку ничего хорошего не светит. Пора уже определиться с тренером на несколько лет и не мучать клуб.
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VVM1964
1653991186
Смотря каких перспектив - перспектив вылететь нет, бороться за золото тоже увы нет, а после ухода ведущих игроков - " Жиго, Бакаев и, возможно, Мозес " будет тяжело бороться и за первую пятерку, ну разве что конкуренты развалятся еще сильнее ((( Учитывая сокращение в финансировании, серьезных приобретений на замену ушедшим, боюсь не предвидится, ну разве что селекционная служба преподнесет ОГРОМНЫЙ СЮРПРИЗ ... В целом смотрю на перспективы с тревогой и как ни прискорбно, вынужден в основном согласиться с Хохловым ((( Очень бы хотелось ошибаться !!!
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Вомбат
1653995770
Он бредит? У Ваноли было полгода, за это время все, что тренер может сделать это вести рутинный тренировочный процесс и мотивировать футболистов, чтобы держали форму и настраивалсь на матчи. И с тем и с другим Ваноли справился. В апреле-мае Спартак играл, если и не на уровне Зенита, то на уровне Сочи. То есть намного лучше, чем раньше. Другое дело, что сейчас, возможно, начнутся сокращения бюджета и ведущие игроки побегут, а за ними намылится и тренер. Ну так это уже из другой оперы. Если всем известная операция затянется более, чем на год, никто не избежит сокращений, да и вообще весь профессиональный футбол окажется под угрозой. И не только футбол.
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alefreddy
1654004918
Возьмут к этому составу Бикфалви который давно проситься сюда вместо Баки и защитника купят вместо Жиго и нормулек
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