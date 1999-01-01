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Хохлов: «У этого «Спартака» нет перспектив»

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов раскритиковал «Спартак» после победы в финале Кубка России.

— На днях услышал от Владислава Радимова: «На «Спартак» Ваноли смотреть неинтересно». Как вам мнение старого товарища?

— Согласен с Владом. Этот «Спартак» и у меня не вызывает интереса. Я не понимаю, во что он играет. У него нет своего почерка, от фирменного стиля вообще ничего не осталось.

— С появлением Ваноли — никаких изменений к лучшему?

— Абсолютно! Если говорить о качестве футбола, стало только хуже. Да, взяли Кубок, молодцы. Но я вам честно скажу: мне не нравится, как играет «Спартак» при Ваноли. От слова «совсем».

Был бы на месте итальянца российский тренер, при такой игре его бы уже давно отправили в отставку.

— Уходят Жиго, Бакаев и, возможно, Мозес. Какие перспективы у этого «Спартака»?

— На мой взгляд, у этого «Спартака» нет перспектив!

  • «Спартак» занял 10-е место в РПЛ.
  • Москвичи выиграли Кубок России впервые с 2003 года.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии5
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    Рейтинг: +19142

    derrik2000 3 минуты назад

    Жёстко сказал.
    Но, по моему мнению, справедливо.
    ФК Спартак потерял своё футбольное лицо уже давно, к сожалению.
    После ухода ОИРа из клуба.
    Хотя финал КР Динамо-Спартак смотрел с удовольствием.
    Ну, как две просто ИГРАЮЩИЕ команды.
    Хоть и не мастеровитые, но весёлые. ))
    В ФНЛ, наверное, лидеры ТАК играют.

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    Рейтинг: +22944

    JTherry 50 минут назад

    мнение Хохлова про Спартак никого не интересует, разберемся без подсказок от днищенских "тренеришек", со своей "супер-пупер" пластилиновой командой разберитесь сперва...) про российских тренеров "вброс" понятен, работать хочется, а места все заняты... и как работал на тренерском мостике безыдейный Хохлов тоже все помнят...

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    Рейтинг: +64991

    portero 1 час назад

    Шейхи купят, разгонят 70%команды, главное тренера найти и дать ему работать...

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    Рейтинг: +14165

    NewLife 1 час назад

    Если мериться перспективами, то это не в твою пользу.

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    Рейтинг: +4279

    mopecekca 1 час назад

    ты кого сейчас тренеруешь, перспективный?

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