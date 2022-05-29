Быстров: «Повторение финала ЛЧ на Кубке России невозможно. У нас цивилизованная страна. Люди общаются друг с другом, а не газом травят»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров дал комментарий перед финалом Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

– История, которая была вчера на финале ЛЧ с погромами, может повториться?

– Это невозможно. У нас цивилизованная страна. Люди общаются друг с другом, а не газом травят.

Матч пройдет сегодня в «Лужниках». Начало – в 17:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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