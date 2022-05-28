Игрок «Оренбурга» Малых: «Мы разгромили всю раздевалку в Уфе. Мы герои»

Защитник «Оренбурга» Андрей Малых подытожил ответный переходный матч за место в РПЛ против «Уфы» (2:1). Он забил решающий гол, который вернул оренбуржцев в высший дивизион.

«В раздевалке творилось какое-то безумие, такая тяжeлая победа. Эмоции захлeстывали, разгромили всю раздевалку. Заслуженно победили и вышли в РПЛ.

«Уфа» играла так же, как и в первом матче. В первом тайме контролировали лучше мяч. В целом справлялись, но всe равно пропустили. Во втором тайме они больше играли по счeту, сохраняли его. Нам повезло, мы забили и решили задачу.

Чувствую ли себя одним из главных героев выхода «Оренбурга» в РПЛ? Мы все герои. Все заслужили этого», – сказал Малых.

«Уфа» непрерывно выступала в РПЛ с 2014 года.

В 2014 году уфимцы вышли в высший дивизион через стыковые матчи.

«Оренбург» вернулся в РПЛ после 2-летнего отсутствия.

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