Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
2 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
3 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
Музыкальный тест: старше футболист или песня?

Игрок «Оренбурга» Малых: «Мы разгромили всю раздевалку в Уфе. Мы герои»

Защитник «Оренбурга» Андрей Малых подытожил ответный переходный матч за место в РПЛ против «Уфы» (2:1). Он забил решающий гол, который вернул оренбуржцев в высший дивизион.

«В раздевалке творилось какое-то безумие, такая тяжeлая победа. Эмоции захлeстывали, разгромили всю раздевалку. Заслуженно победили и вышли в РПЛ.

«Уфа» играла так же, как и в первом матче. В первом тайме контролировали лучше мяч. В целом справлялись, но всe равно пропустили. Во втором тайме они больше играли по счeту, сохраняли его. Нам повезло, мы забили и решили задачу.

Чувствую ли себя одним из главных героев выхода «Оренбурга» в РПЛ? Мы все герои. Все заслужили этого», – сказал Малых.

  • «Уфа» непрерывно выступала в РПЛ с 2014 года.
  • В 2014 году уфимцы вышли в высший дивизион через стыковые матчи.
  • «Оренбург» вернулся в РПЛ после 2-летнего отсутствия.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

Новости по теме
ФНЛ – о матче «Уфа» – «Оренбург»: «Пересматривая обзор, вы забудете о Лиге чемпионов»
Сотрудница «Уфы» расплакалась после вылета в ФНЛ. Ее утешал Фамейе из «Оренбурга»
Игроки «Уфы» получили бы дополнительно по миллиону рублей, если бы не вылетели из РПЛ («Матч ТВ»)
Источник: телеграм-канал «Оренбурга»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 21:26
Комментарии3
...
  • ...
    Рейтинг: +437

    Illars 1 час назад

    уровень написания заголовков прям зашкаливает

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +7445

    vladik12 > Illars 1 час назад

    Что не так с ним?

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +13667

    Fusballer > vladik12 1 час назад

    Искажает суть. Как будто они герои потому, что раздевалку разгромили.

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11