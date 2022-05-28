«Оренбург» нанес ущерб раздевалке в Уфе, празднуя выход в РПЛ танцами на столе

Футболисты «Оренбурга» эмоционально встретили возвращение в РПЛ. После ответного переходного матча против «Уфы» (2:1) оренбуржцы танцевали на столе в раздевалке.
В результате повреждено освещение в раздевалке стадиона «Уфы».
- «Уфа» непрерывно выступала в РПЛ с 2014 года.
- В 2014 году уфимцы вышли в высший дивизион через стыковые матчи.
- «Оренбург» вернулся в РПЛ после 2-летнего отсутствия.
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Источник: телеграм-канал «Оренбурга»