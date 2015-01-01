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Ваноли – о возвращении Дзюбы в «Спартак»: «Почему бы и нет?»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли ответил на вопрос о возможном возвращении в команду Артема Дзюбы.

– Дзюба, кстати, покинул «Зенит» и стал свободным агентом. Не хотели бы видеть такого игрока в своей команде?

– Мне повезло иметь в своем распоряжении двух высоких форвардов – Соболева и Николсона. Я ими очень доволен и считаю, у ребят есть возможность прогрессировать.

– То есть третий – мы про Дзюбу – вам не нужен?

– Если будет третий, почему бы и нет.

  • Дзюба – воспитанник «Спартака».
  • В 2015 году он ушел в «Зенит», где провел 7 сезонов.
  • Российский форвард может продолжить карьеру в Китае.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 09:41
Комментарии3
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    Рейтинг: +15487

    ilichkadr 4 минуты назад

    Ещё парочку подобных высеров и макароннику однозначно дадут пинка под зад.

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    Рейтинг: +14097

    NewLife 16 минут назад

    Ваноли, вали вместе с зюбой подальше от Спартака.

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    Рейтинг: +9977

    "supermax" 21 минуту назад

    объясните человеку почему нет

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