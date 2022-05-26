Ваноли – о возвращении Дзюбы в «Спартак»: «Почему бы и нет?»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли ответил на вопрос о возможном возвращении в команду Артема Дзюбы.

– Дзюба, кстати, покинул «Зенит» и стал свободным агентом. Не хотели бы видеть такого игрока в своей команде?

– Мне повезло иметь в своем распоряжении двух высоких форвардов – Соболева и Николсона. Я ими очень доволен и считаю, у ребят есть возможность прогрессировать.

– То есть третий – мы про Дзюбу – вам не нужен?

– Если будет третий, почему бы и нет.

Дзюба – воспитанник «Спартака».

В 2015 году он ушел в «Зенит» , где провел 7 сезонов.

Российский форвард может продолжить карьеру в Китае.

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