Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ваноли – о возвращении Дзюбы в «Спартак»: «Почему бы и нет?»

Ваноли – о возвращении Дзюбы в «Спартак»: «Почему бы и нет?»

26 мая 2022, 09:41
12

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли ответил на вопрос о возможном возвращении в команду Артема Дзюбы.

– Дзюба, кстати, покинул «Зенит» и стал свободным агентом. Не хотели бы видеть такого игрока в своей команде?

– Мне повезло иметь в своем распоряжении двух высоких форвардов – Соболева и Николсона. Я ими очень доволен и считаю, у ребят есть возможность прогрессировать.

– То есть третий – мы про Дзюбу – вам не нужен?

– Если будет третий, почему бы и нет.

  • Дзюба – воспитанник «Спартака».
  • В 2015 году он ушел в «Зенит», где провел 7 сезонов.
  • Российский форвард может продолжить карьеру в Китае.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

Еще по теме:
У зарубежных тренеров осталось 25 трофеев с клубами РФ после Суперкубка
Еще один тренер, сбежавший из России в 2022 году, готов вернуться в РПЛ 17
«Фиорентина» уволила экс-тренера «Спартака» 2
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Дзюба Артем Ваноли Паоло
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
"supermax"
1653547683
объясните человеку почему нет
Ответить
NewLife
1653547965
Ваноли, вали вместе с зюбой подальше от Спартака.
Ответить
ilichkadr
1653548651
Ещё парочку подобных высеров и макароннику однозначно дадут пинка под зад.
Ответить
SLADE2019
1653549614
За это время и извиняюсь за такие деньги, этот не совсем уравновешенный итальянец мог бы хоть немного стать спартаковцем. Сказав подобное, он все показал, что таковым вряд ли станет. Жаль, опять скорая смена тренера.
Ответить
vladik12
1653550594
Это было бы крайне интересно. ВЕСЬ рос. футбол от такого камбэка только бы выиграл. Против такого трансфера могут выступать только снобные брюзги.
Ответить
Январь 59
1653552212
А почему бы и нет? У Спартака нет ни одного забивающего. Да я понимаю бывшие обиды - сильная тема, но забивающий нападающий нужен Спартаку.
Ответить
Persona_non_Grata
1653554269
Видимо у итальянцев юмор такой ... )
Ответить
acor94
1653556107
А я был бы рад такому событию. Это реально резонансно, все будут об этом говорить. Возможно Спартак станет ещё более популярным в Твитере, ну и конечно очные матчи станут интереснее, больше накала и перепетий!
Ответить
zigbert
1653561407
Ваноли просто плохо знает этого игрока.
Ответить
Plyash
1653564271
Хотите опять в раздевалке оглядываясь ходить,да ценные вещи на ресепшине оставлять? Ваноли просто не в теме,зачем ему про бревно было рассказывать?Зато в теме Федун,всеми уважаемая Зарема тоже,поэтому деревянному в Спартак нос не просунуть.Да и вообще то Ваноли имени Дзюбы не называл,а сказал - "если будет третий,почему бы нет." См.выше.
Ответить
Главные новости
Романцев отреагировал на сенсационную ничью «Спартака» с «Оренбургом»
13:03
5
Фанаты «Локо» едва не подрались с игроками
12:44
5
«Краснодар» отправил своего форварда в «Факел»
12:17
2
Подробности ухода Мостового из «Зенита»
12:11
6
Ответ Радимова тренеру «Балтики», назвавшего его фриком
12:07
6
У ЦСКА сорвался трансфер форварда-легионера
11:37
8
ФотоСевикян вернулся в Испанию после трех клубов РПЛ
11:17
2
На футболисте «Зенита» поставили крест
10:57
5
«Динамо» рассматривает возвращение российского игрока из Европы
10:46
4
Стало известно, почему Головин не перейдет в «Зенит»
10:22
12
Все новости
Все новости
Мостовой назвал человека, который спасет РПЛ от судейских ошибок
13:23
1
Агент Тикнизяна признался, что Наир предпочел «Олимпиакос» вариантам в РПЛ
12:30
Игрок «Спартака» описал Карседо одним прилагательным
11:44
1
У ЦСКА сорвался трансфер форварда-легионера
11:37
8
«Ботафого» может подать в суд на «Динамо»
11:27
1
На футболисте «Зенита» поставили крест
10:57
5
«Динамо» рассматривает возвращение российского игрока из Европы
10:46
4
«Мы в порядке»: Кармо из ЦСКА – после поражения от «Ростова»
10:41
1
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
10:27
1
Стало известно, почему Головин не перейдет в «Зенит»
10:22
12
Раскрыт новый клуб «русского Холанда»
10:18
2
«Зенит» сделал конкретное предложение Головину
10:12
3
Моссаковский вступился за «Динамо» на фоне отказа от двух латиноамериканцев
09:53
Заявление ЦСКА о травме Гайича
09:47
1
Галактионов дал комментарий о девяти матчах «Локо» без побед
09:31
2
Заявление «Динамо» об отказе от двух латиноамериканцев
09:15
4
Джику сделал громкое заявление о «Спартаке»
08:58
7
Заявление «Фламенго» об отказе «Динамо» от Платы: «Они безответственные дилетанты»
08:42
7
Министр спорта Калининградской области раскритиковала поведение Талалаева
08:27
1
«Не знаю, когда это закончится»: тренер «Акрона» – о ситуации в команде
08:20
У «Динамо» сорвались два трансфера из Южной Америки: подробности
00:51
4
ФотоСмолов осваивает новую профессию
00:27
1
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
Вчера, 23:59
У «Динамо» сорвался трансфер игрока, привозившего на базу проституток
Вчера, 23:51
4
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
15
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
6
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
4
ВидеоЦСКА пропустил от «Ростова» после ошибки вратаря
Вчера, 22:33
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+