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Дзюба получил предложение из Китая

25 мая 2022, 18:50
9

Футбольный менеджер Юрий Белоус заявил, что нападающий Артем Дзюба получил предложение о переходе в китайский клуб.

— В январе 2021 года вы говорили, что вам звонили из MLS насчет перехода Кокорина. Сейчас идут разговоры, что в США интересуются Дзюбой.

— Это хороший для него вариант — или Дубай, или MLS. В MLS три игрока освобождены от потолка зарплат. Поэтому он может, например, как Швайнштайнгер, который пошел в «Чикаго Файр», идти туда. На 2,5 миллиона и какие-то другие деньги.

Но главное другое: это — сумасшедший опыт. Туда можно идти, это международная лига, где играют очень интересные футболисты из Латинской Америки и Европы. Поэтому — да, это вполне может быть.

— Какие другие варианты есть?

— Знаю, что у Дзюбы есть предложение из Китая. По деньгам, думаю, оба варианта примерно одинаковые. Не знаю, где ему будет лучше.

  • Дзюба накануне попрощался с «Зенитом».
  • Он воспитанник «Спартака».
  • Летом форвард станет свободным агентом.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (9)
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(Меня за банили)
1653494014
Предложение руки и сердца?? Или писюна?
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kostilio
1653494068
да,в Сочи будет играть вот и все )))) какая Америка смешно
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Alex Y
1653494997
В Китай растолкает всех китайцев))
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Hoahin
1653495811
Белоусу самому не смешно что Дрочбу позовут в МЛС занимать слот игрока без потолка?
Ответить
insider_retro
1653496107
Непонятный всплеск ажиотажа по персонажу...
Ответить
mutabor0992
1653504721
Вперед!Попробует летучих мышей на вкус.
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Январь 59
1653552710
Китай -самый лучший вариант.
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