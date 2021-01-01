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Дзюба получил предложение из Китая

Футбольный менеджер Юрий Белоус заявил, что нападающий Артем Дзюба получил предложение о переходе в китайский клуб.

— В январе 2021 года вы говорили, что вам звонили из MLS насчет перехода Кокорина. Сейчас идут разговоры, что в США интересуются Дзюбой.

— Это хороший для него вариант — или Дубай, или MLS. В MLS три игрока освобождены от потолка зарплат. Поэтому он может, например, как Швайнштайнгер, который пошел в «Чикаго Файр», идти туда. На 2,5 миллиона и какие-то другие деньги.

Но главное другое: это — сумасшедший опыт. Туда можно идти, это международная лига, где играют очень интересные футболисты из Латинской Америки и Европы. Поэтому — да, это вполне может быть.

— Какие другие варианты есть?

— Знаю, что у Дзюбы есть предложение из Китая. По деньгам, думаю, оба варианта примерно одинаковые. Не знаю, где ему будет лучше.

  • Дзюба накануне попрощался с «Зенитом».
  • Он воспитанник «Спартака».
  • Летом форвард станет свободным агентом.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии8
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    Рейтинг: +69131

    insider_retro 25 минут назад

    Непонятный всплеск ажиотажа по персонажу...

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    Рейтинг: +29

    Miru mir > insider_retro 7 минут назад

    Менеджер Дзюбы ажиотаж нагоняет..Пиар, хайп и прочая такого же рода куйня.

    0
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    Рейтинг: +881

    Hoahin 30 минут назад

    Белоусу самому не смешно что Дрочбу позовут в МЛС занимать слот игрока без потолка?

    0
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  • ...
    Рейтинг: -91

    diamondfan 39 минут назад

    Ему В Латвию или Узбекистан! Все для него!

    0
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    Рейтинг: +1390

    Alex Y 44 минуты назад

    В Китай растолкает всех китайцев))

    0
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    Рейтинг: +51

    NET VOINE 44 минуты назад

    например, как Швайнштайнгер========Зюба и Швайнштайнгер ? ))) Зюба школьник,Швайнштайнгер академик...В этом разница.

    2
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    Рейтинг: +150

    kostilio 59 минут назад

    да,в Сочи будет играть вот и все )))) какая Америка смешно

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    Рейтинг: +466

    (Меня за банили) 1 час назад

    Предложение руки и сердца?? Или писюна?

    0
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