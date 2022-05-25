Дзюба получил предложение из Китая

Футбольный менеджер Юрий Белоус заявил, что нападающий Артем Дзюба получил предложение о переходе в китайский клуб.

— В январе 2021 года вы говорили, что вам звонили из MLS насчет перехода Кокорина. Сейчас идут разговоры, что в США интересуются Дзюбой.

— Это хороший для него вариант — или Дубай, или MLS. В MLS три игрока освобождены от потолка зарплат. Поэтому он может, например, как Швайнштайнгер, который пошел в «Чикаго Файр», идти туда. На 2,5 миллиона и какие-то другие деньги.

Но главное другое: это — сумасшедший опыт. Туда можно идти, это международная лига, где играют очень интересные футболисты из Латинской Америки и Европы. Поэтому — да, это вполне может быть.

— Какие другие варианты есть?

— Знаю, что у Дзюбы есть предложение из Китая. По деньгам, думаю, оба варианта примерно одинаковые. Не знаю, где ему будет лучше.

Дзюба накануне попрощался с «Зенитом».

Он воспитанник «Спартака».

Летом форвард станет свободным агентом.

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