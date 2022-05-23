«Торпедо» вступило в переговоры с 33-летним Смольниковым. Он начинал там карьеру

«Торпедо» уже ведет трансферную кампанию перед возвращением в РПЛ. Москвичи вступили в переговоры с 33-летним защитником Игорем Смольниковым.

Футболист летом станет свободным агентом в связи с истечением контракта с «Арсеналом».

Смольников начинал профессиональную карьеру в «Торпедо» (2006-2007 годы).

Больше всего матчей в карьере Смольников провел за «Зенит» (2013-2020 годы).

«Торпедо» не было в РПЛ с 2015 года.

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