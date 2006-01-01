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«Торпедо» вступило в переговоры с 33-летним Смольниковым. Он начинал там карьеру

«Торпедо» уже ведет трансферную кампанию перед возвращением в РПЛ. Москвичи вступили в переговоры с 33-летним защитником Игорем Смольниковым.

Футболист летом станет свободным агентом в связи с истечением контракта с «Арсеналом».

  • Смольников начинал профессиональную карьеру в «Торпедо» (2006-2007 годы).
  • Больше всего матчей в карьере Смольников провел за «Зенит» (2013-2020 годы).
  • «Торпедо» не было в РПЛ с 2015 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Metaratings

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