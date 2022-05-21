Названы составы ЦСКА и «Ростова», Марио Фернандес будет капитаном

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Ростова» на матч 30-го тура чемпионата России.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бийол, Дивеев, Щенников, Обляков, Мухин, Гбамен, Эджуке, Медина, Заболотный.
«Ростов»: Бабурин, Терентьев, Мухин, Сильянов, Осипенко, Мелехин, Глебов, Тугарев, Сухомлинов, Полоз, Комличенко.
- Игра пройдет в Москве на «ВЭБ Арене».
- Начало – в 17:00 мск.
- ЦСКА идет на 5-м месте в РПЛ, «Ростов» – на 9-м.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: сайт РПЛ