Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
2 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
3 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?

⚡️ РПЛ. «Сочи» разгромил на выезде «Динамо» (5:1) и взял серебро, оставив москвичей с бронзой. У Кассьерры хет-трик

«Сочи» в последнем туре сезона РПЛ разгромил в гостях «Динамо». Хет-трик у нападающего Матео Кассьерры.

Сочинцы впервые в своей истории взяли серебро РПЛ, а «Динамо» осталось с бронзой.

29 мая «Динамо» сыграет в финале Кубка России против «Спартака».

Россия. РПЛ. 30-й тур

Динамо (Москва) – Сочи – 1:5 (1:4) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Нобоа, 8 (в свои ворота); 1:1 – Юсупов, 27; 1:2 – Кассьерра, 33; 1:3 – Кассьерра, 40; 1:4 – Нобоа, 45+2 (с пенальти); 1:5 – Кассьерра, 68.

Удаления: Лесовой, 57 – нет.

Результаты РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Глушаков – о вылете «Рубина»: «Жаль. Не дай бог кому-нибудь в такую ситуацию попасть»
Газизов отпраздновал спасение «Уфы» от прямого вылета эмоциональным криком
«Парни, вы воины с сильным руководителем». Глава Башкирии позвонил в раздевалку «Уфы» после спасения от прямого вылета
Источник: Бомбардир.ру

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 18:54
Комментарии42
...
  • ...
    Рейтинг: +681

    BuenosArgentina 17 минут назад

    Эпический провал Динамо, извините за прямоту , при всём уважении к Льву Яшину

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1269

    Узб@гоеный 34 минуты назад

    Южане красавцы. Унизили в последнем туре выскочек московских. Гыгыгы

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +66

    Slemanort 1 час назад

    Оле, оле, олеееееее.... У Сочи.... Серебро!!!!! С историей нас! У Сочи не было нормальной команды с 1998 года. Я даже не мог себе представить что такое возможно!!! Ура!!!!

    6
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +4217

    sobaka120982 > Slemanort 28 минут назад

    С почином нас)))

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +3780

    raritet 1 час назад

    Поздравление Сочинцам. добротная команда. Жаль , не будет возможности участия в Еврокубках.

    4
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +19058

    derrik2000 1 час назад

    Да уж...
    Концовочку Динамо просто провалило, по другому не скажешь.
    Вот что значит, костык из юнцов.
    Ничего - ничего...
    В следующем сезоне, если не будут каждый из них себе бронзовый бюст в перерыве между чемпионатами заказывать, это будут уже БОЙЦЫ!
    Главное, чтобы и руководство клубом, и ГТ им не давали задирать нос, а " работать, работать и... РАБОТАТЬ"!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +3866

    Кузьмич на трибуне 1 час назад

    Сочинцы с победой. Боюсь что Динамо и финал КР проиграет.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +5335

    rash1959 1 час назад

    Нехило сегодня менты подняли...

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +681

    BuenosArgentina > rash1959 16 минут назад

    )))

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +11462

    Вомбат 1 час назад

    Динамо осенью имело оборону благодаря Ордецу и атаку благодаря отсутствию Смолова. Один ушел, другой пришел, и Динамо весной стало командой с дырой в обороне и без агрессии в атаке. Такая вот роль личностей в истории.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +976

    ВРЕМЯ и СТЕКЛО 1 час назад

    Смолов не усилил , подпортил игру Динамо. После его прихода убрали креативных игроков в запас и Федя "забронзовел". Вот и оправдал свой уровень для бронзовых медалей.

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +4441

    Красногорск_Фан > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 1 час назад

    Пусть учится у касьеры

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +16225

    paracetamol 1 час назад

    Порвали в клочья. Такие классные голы, против стоящих гаишников!

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11