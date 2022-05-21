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  • ⚡️ РПЛ. «Сочи» разгромил на выезде «Динамо» (5:1) и взял серебро, оставив москвичей с бронзой. У Кассьерры хет-трик

⚡️ РПЛ. «Сочи» разгромил на выезде «Динамо» (5:1) и взял серебро, оставив москвичей с бронзой. У Кассьерры хет-трик

21 мая 2022, 18:54
45

«Сочи» в последнем туре сезона РПЛ разгромил в гостях «Динамо». Хет-трик у нападающего Матео Кассьерры.

Сочинцы впервые в своей истории взяли серебро РПЛ, а «Динамо» осталось с бронзой.

29 мая «Динамо» сыграет в финале Кубка России против «Спартака».

Россия. РПЛ. 30-й тур

Динамо (Москва) – Сочи – 1:5 (1:4) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Нобоа, 8 (в свои ворота); 1:1 – Юсупов, 27; 1:2 – Кассьерра, 33; 1:3 – Кассьерра, 40; 1:4 – Нобоа, 45+2 (с пенальти); 1:5 – Кассьерра, 68.

Удаления: Лесовой, 57 – нет.

Результаты РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Динамо Сочи Кассьерра Матео
Комментарии (45)
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tushkanlz
1653148730
С победой, СОЧИ!!!
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sochi-2013
1653148827
Нуууу, как-то так. Молодцы! Где школота с разговорами о фарм-клубе?
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Ageorgov
1653149658
Браво, "Сочи"! Браво, Федотов!!!
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knikos
1653149905
Это называется - получил настоящее эстетическое удовольствие от великолепного футбола ! Браво , Сочи !!!
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rash1959
1653151291
Нехило сегодня менты подняли...
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raritet
1653152349
Поздравление Сочинцам. добротная команда. Жаль , не будет возможности участия в Еврокубках.
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Slemanort
1653152699
Оле, оле, олеееееее.... У Сочи.... Серебро!!!!! С историей нас! У Сочи не было нормальной команды с 1998 года. Я даже не мог себе представить что такое возможно!!! Ура!!!!
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BuenosArgentina
1653156566
Эпический провал Динамо, извините за прямоту , при всём уважении к Льву Яшину
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zigbert
1653201210
Может быть быстрый гол расхолодил динамовцев и они рано уверовали о победе. Была упущена инициатива в матче. Сочи с победой!
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portero
1653227689
Главная неожиданность и радость от результата, не просто победа, а разгром, офигенно!!!!
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