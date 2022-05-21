⚡️ РПЛ. «Сочи» разгромил на выезде «Динамо» (5:1) и взял серебро, оставив москвичей с бронзой. У Кассьерры хет-трик

«Сочи» в последнем туре сезона РПЛ разгромил в гостях «Динамо». Хет-трик у нападающего Матео Кассьерры.
Сочинцы впервые в своей истории взяли серебро РПЛ, а «Динамо» осталось с бронзой.
29 мая «Динамо» сыграет в финале Кубка России против «Спартака».
Россия. РПЛ. 30-й тур
Динамо (Москва) – Сочи – 1:5 (1:4) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Нобоа, 8 (в свои ворота); 1:1 – Юсупов, 27; 1:2 – Кассьерра, 33; 1:3 – Кассьерра, 40; 1:4 – Нобоа, 45+2 (с пенальти); 1:5 – Кассьерра, 68.
Удаления: Лесовой, 57 – нет.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: Бомбардир.ру