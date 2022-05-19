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Экс-директор «Чертаново» Ларин: «Последний контакт с «МЮ» по Пиняеву был в апреле»

Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин сообщил, что «Манчестер Юнайтед» продолжает следить за нападающим «Крыльев Советов» Сергеем Пиняевым.

– Пиняеву лучше всего будет остаться в «Крыльях» на будущий сезон?

– Для меня «Крылья» – это продолжение чертановской истории, «островка счастья». Могу быть предвзятым, но, наверное, лучше для него остаться. Здесь понятно всe – тренер, атмосфера, футболисты, игра.

– Учитывая текущую ситуацию, у Пиняева не закрадывается мысль, что европейская мечта может и не сбыться?

– Ему 17 лет. Жизнь такая штука – неизвестно, как всe сложится. Я бы не загадывал, шлагбаумов не ставил.

– Когда был последний контакт с «Манчестер Юнайтед» по Сергею?

– Последний контакт с «МЮ» был на матче «Химки»«Крылья Советов» в апреле, там был селекционер «Манчестер Юнайтед». Он приезжает на всех игроков смотреть, но в том числе и на Сергея смотрел.

У него, правда, была небольшая травма, этот матч он не очень удачно провeл. Но все смотрят, все следят, ничего не поменялось.

Если воспитанница «Чертаново» Алсу Абдуллина играет в «Челси», почему через какое-то время там не может оказаться какой-то российский футболист?

  • В этом сезоне Пиняев забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 29 матчах.
  • Его контракт с «Крыльями» рассчитан до июня 2024 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 1,5 миллиона евро.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Metaratings

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19.05.2022 21:45
Комментарии3
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    Рейтинг: +64283

    portero 17 минут назад

    Пиняевым МЮ до сих пор интересуется??? Так у него уже всё случилось, "подающий надежды" у нас таких много....

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    Рейтинг: +3699

    Черкизовский Кот 54 минуты назад

    Ларин... ахаха... "Андрюха, у нас трансфер. Возможно, выгодный. По коням!"

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    Рейтинг: +1929

    Dr.Metal 1 час назад

    Ну не смешите, в мю своих пиняевых 8 человек на место

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