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  • Экс-директор «Чертаново» Ларин: «Последний контакт с «МЮ» по Пиняеву был в апреле»

Экс-директор «Чертаново» Ларин: «Последний контакт с «МЮ» по Пиняеву был в апреле»

19 мая 2022, 21:45
3

Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин сообщил, что «Манчестер Юнайтед» продолжает следить за нападающим «Крыльев Советов» Сергеем Пиняевым.

– Пиняеву лучше всего будет остаться в «Крыльях» на будущий сезон?

– Для меня «Крылья» – это продолжение чертановской истории, «островка счастья». Могу быть предвзятым, но, наверное, лучше для него остаться. Здесь понятно всe – тренер, атмосфера, футболисты, игра.

– Учитывая текущую ситуацию, у Пиняева не закрадывается мысль, что европейская мечта может и не сбыться?

– Ему 17 лет. Жизнь такая штука – неизвестно, как всe сложится. Я бы не загадывал, шлагбаумов не ставил.

– Когда был последний контакт с «Манчестер Юнайтед» по Сергею?

– Последний контакт с «МЮ» был на матче «Химки»«Крылья Советов» в апреле, там был селекционер «Манчестер Юнайтед». Он приезжает на всех игроков смотреть, но в том числе и на Сергея смотрел.

У него, правда, была небольшая травма, этот матч он не очень удачно провeл. Но все смотрят, все следят, ничего не поменялось.

Если воспитанница «Чертаново» Алсу Абдуллина играет в «Челси», почему через какое-то время там не может оказаться какой-то российский футболист?

  • В этом сезоне Пиняев забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 29 матчах.
  • Его контракт с «Крыльями» рассчитан до июня 2024 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 1,5 миллиона евро.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Крылья Советов Чертаново Манчестер Юнайтед Пиняев Сергей
Комментарии (3)
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Dr.Metal
1652989485
Ну не смешите, в мю своих пиняевых 8 человек на место
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Черкизовский Кот
1652991799
Ларин... ахаха... "Андрюха, у нас трансфер. Возможно, выгодный. По коням!"
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portero
1652993967
Пиняевым МЮ до сих пор интересуется??? Так у него уже всё случилось, "подающий надежды" у нас таких много....
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