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  • Газзаев: «Марио Фернандес – легенда ЦСКА, в его адрес у меня только теплые слова»

Газзаев: «Марио Фернандес – легенда ЦСКА, в его адрес у меня только теплые слова»

18 мая 2022, 18:46
3

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал решение Марио Фернандеса приостановить карьеру.

«Марио Фернандес – это пример профессионального служения. Я не могу вспомнить, в каких матчах Марио играл слабо. Он образец того, как надо готовиться к играм. Даже если в каких-то играх у него что-то не получалось, он компенсировал это своей необыкновенной самоотдачей. В его адрес у меня только теплые слова. Он с честью отдал эти десять лет ЦСКА и сборной России. На чемпионате мира он вообще был одним из лучших игроков. Хорошо, что он вовремя получил российский паспорт, без него было бы тяжело.

Насколько сложно ЦСКА будет заменить Марио? Всех звезд, ушедших из ЦСКА было сложно заменить: Жирков, Березуцкие, Карвальо, Вагнер, Красич, Олич, Игнашевич. Марио – легенда ЦСКА, я его ставлю рядом с вышеперечисленными игроками. И, конечно, его будет очень сложно заменить», – сказал Газзаев

  • Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года.
  • За 10 сезонов он забил 10 голов и сделал 46 ассистов в 328 матчах.
  • Контракт игрока с клубом действует до 2024 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Фернандес Марио Газзаев Валерий
Комментарии (3)
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Enter2006
1652889064
Молодец! Теперь беги вылизывать очко Володину, пока он не обиделся.
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vladimir-7
1652889878
Газзаев хорошо оценил игры М. Фернандеса в ПФК ЦСКА и в сборной России.
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portero
1652899127
Супер Марио заработал и отработал своё, на пенсию в теплую Бразилию!!! Заслуженный отдых.,.
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