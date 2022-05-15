Ребров не согласен с пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Зенитом»

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров дал комментарий после матча 29-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1). Гости сравняли счет с пенальти на 90+3 минуте.

«В первую очередь Александр Селихов выбил мяч. Очень тяжелый момент, но это не пенальти», – сказал Ребров.

«Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.

«Спартак» идет в РПЛ 10-м.

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов считает, что пенальти в пользу «Зенита» был назначен ошибочно.

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