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Ребров не согласен с пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Зенитом»

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров дал комментарий после матча 29-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1). Гости сравняли счет с пенальти на 90+3 минуте.

«В первую очередь Александр Селихов выбил мяч. Очень тяжелый момент, но это не пенальти», – сказал Ребров.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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Комментарии1
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    Рейтинг: +2016

    Ловкий Бубен 1 час назад

    Конечно, Ерохин специально упал его никто не сбивал он споткнулся, нечего было под ногами мешаться у Селихова

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