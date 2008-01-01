Ребров не согласен с пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Зенитом»

Конечно, Ерохин специально упал его никто не сбивал он споткнулся, нечего было под ногами мешаться у Селихова
Технический координатор «Спартака» Артем Ребров дал комментарий после матча 29-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1). Гости сравняли счет с пенальти на 90+3 минуте.
«В первую очередь Александр Селихов выбил мяч. Очень тяжелый момент, но это не пенальти», – сказал Ребров.
- «Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.
- «Спартак» идет в РПЛ 10-м.
- Бывший судья РПЛ Игорь Федотов считает, что пенальти в пользу «Зенита» был назначен ошибочно.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?