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  • Судья Федотов: «Зенит» сравнял счет со «Спартаком» с ошибочного пенальти»

Судья Федотов: «Зенит» сравнял счет со «Спартаком» с ошибочного пенальти»

15 мая 2022, 18:40
46

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод из матча 29-го тура между «Спартаком» и «Зенитом» (1:1) – пенальти, с которого гости сравняли счет.

«Ошибается Павел Кукуян.

По трансляции четко видно, что Кукуян назначает 11-метровый после столкновения Александра Селихова и Александра Ерохина.

Селихов играет в мяч. Чисто игровой эпизод. Правильное решение: продолжить игру», – написал Федотов.

  • «Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.
  • «Спартак» идет в РПЛ 10-м.
  • Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: телеграм-канал Игоря Федотова
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Федотов Игорь
Комментарии (46)
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portero
1652629446
Обычно этот судейка несет херню, но сегодня тот редкий случай когда он прав....
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ilichkadr
1652630624
В коем веке соглашусь с Федотовым. Надо продолжать игру, что собственно и сделал Малком, забив гол.
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Вомбат
1652632451
Хорошо, правильное решение - продолжить игру, то есть засчитать гол Малкома. И никакого пенальти, по поводу которого секта стоит на ушах.
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Snek
1652632526
А какая разница? Если бы не было пенальти, был бы гол с игры.
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andr2112
1652633057
Похоже Федотов матч то не видел! Первым на мяче был Ерохин!!!
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Ловкий Бубен
1652634500
Первым на мяче был Ерохин! Посмотрите повтор, значит при игре в мяч Селихов нарушает правила потом касается мяча
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Garrincha58
1652635555
Федотка если не было пеналя тогда гол Малкома надо засчитывать так что судейка ты бывший глаза разуй прежде чем рот разевать
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Ганнибал Лектор
1652636895
Самое правильное решение - засчитать голову Малкома и не ставить никаких пенальти
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petrucho78
1652637461
Педаль на усмотрение контакт был,Но мяч остался у Зенита и поэтому гол Малкома вполне справедливый.
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Владислав Vlad
1652643754
Наблюдаю такую тенденцию - раньше всегда говорили - первый на мяче - значит прав. Со временем правила изменились до неузнаваемости... Первым непонятным звоночком было удаление Бикфалфи, когда он после того, как сыграл чисто в мяч, уже по инерции наступил на ногу зенитовцу. Было это пару-тройку лет назад. И вот теперь не понятно - Если игрок после игры в мяч попадает по подставленной ноге, то он нарушитель. Он попал в мяч, а тот не попал, где логика??? Ведь не было такого, что после игры в мяч ты ещё должен был постараться не задеть ногу соперника. А теперь - пнул по мячу, поставил ногу, а там соперник лежит. И вот ты уже уходишь с поля, а в спину судья тычет красной карточкой.)
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