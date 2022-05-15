Судья Федотов: «Зенит» сравнял счет со «Спартаком» с ошибочного пенальти»

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод из матча 29-го тура между «Спартаком» и «Зенитом» (1:1) – пенальти, с которого гости сравняли счет.
«Ошибается Павел Кукуян.
По трансляции четко видно, что Кукуян назначает 11-метровый после столкновения Александра Селихова и Александра Ерохина.
Селихов играет в мяч. Чисто игровой эпизод. Правильное решение: продолжить игру», – написал Федотов.
- «Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.
- «Спартак» идет в РПЛ 10-м.
- Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: телеграм-канал Игоря Федотова