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Судья Федотов: «Зенит» сравнял счет со «Спартаком» с ошибочного пенальти»

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод из матча 29-го тура между «Спартаком» и «Зенитом» (1:1) – пенальти, с которого гости сравняли счет.

«Ошибается Павел Кукуян.

По трансляции четко видно, что Кукуян назначает 11-метровый после столкновения Александра Селихова и Александра Ерохина.

Селихов играет в мяч. Чисто игровой эпизод. Правильное решение: продолжить игру», – написал Федотов.

  • «Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.
  • «Спартак» идет в РПЛ 10-м.
  • Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: телеграм-канал Игоря Федотова

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Сегодня, 18:40
Комментарии19
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    Рейтинг: +4102

    Snek 7 минут назад

    А какая разница? Если бы не было пенальти, был бы гол с игры.

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    Рейтинг: +11419

    Вомбат 8 минут назад

    Хорошо, правильное решение - продолжить игру, то есть засчитать гол Малкома. И никакого пенальти, по поводу которого секта стоит на ушах.

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    Рейтинг: +952

    qawzsexdr 20 минут назад

    Вам не кажется что этот "эксперт" несколько не не соблюдает нитралитет, когда спорный момент в матче с условной Уфой, или Ахматом или ещё с кем его не слышно не видно, а тут сразу же

    1
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    Рейтинг: +14543

    Barmaleushka > qawzsexdr 14 минут назад

    Какой нейтралитет ? Он на окладе в Спартаке или "помощник" заремули .

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    Рейтинг: +4236

    mopecekca > qawzsexdr 8 минут назад

    в школу не ходил, ушлепок? нитралитет.....Этот судья разбирает все моменты и с условной Уфой, Ахматом и еще с кем то...только эти разборы сюда не вставляют -они нахер никому не нужны..

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    Рейтинг: +5093

    AtticusFinch 20 минут назад

    Тупой судейка перестраховщик, как всегда украл 10минут игры в концовке,НА ХЕР НЕНУЖНЫМ ПОВТОРОМ!

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    Рейтинг: +952

    qawzsexdr 24 минуты назад

    Тогда пусть скажет зачем судья свистел, если нарушения не было, (судьи ведь сами говорят нужно довести эпизод до конца а потом уже разбираться), не было бы свистка был бы гол

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    Рейтинг: +31561

    VVM1964 > qawzsexdr 4 минуты назад

    Если бы, да кабы ... Не было бы свистка, Спартак не остановился бы и был бы тогда гол ???

    0
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    Рейтинг: +134

    fakeid 32 минуты назад

    пенальти-то чистый, на повторе показали, что ерохин коленом укрыл мяч, а свинорылый зацепил его ногу. но какого хера отменили чистый гол, который через 3 секунды забил малком?
    а я вам скажу, откуда на зенит готовилось нападение © со стороны зарембы и чемоданов фердуна.

    3
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    Рейтинг: +14543

    Barmaleushka 38 минут назад

    Я бы удивился , если бы "это" не всплыло со своим мнением .

    2
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    Рейтинг: +19430

    Аvenger > Barmaleushka 25 минут назад

    Икота, икота перешла с Федота на Бомбардир.

    2
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    Рейтинг: +15105

    ilichkadr 38 минут назад

    В коем веке соглашусь с Федотовым. Надо продолжать игру, что собственно и сделал Малком, забив гол.

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    Рейтинг: +31561

    VVM1964 > ilichkadr 3 минуты назад

    После свистка ...

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    Рейтинг: +1112

    Узб@гоеный 49 минут назад

    Ошибочный свисток и не засчитанный гол Малкома. Так будет точнее и правдивее. Гыгыгы

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    Рейтинг: +228

    Slavan62 53 минуты назад

    Задолбал уже Федот

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