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Кукуян обслужит матч «Спартак» – «Зенит», Иванов – на VAR

РФС назначил судей на матчи 29-го тура РПЛ.

На матч «Спартак» – «Зенит» назначен Павел Кукуян. Сергей Иванов будет на VAR, а перед этим он рассудит «Локомотив» и «Динамо».

13 мая (пятница)

«Сочи» – «Нижний Новгород»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Юнус Кошко; VAR – Артeм Чистяков; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Юрий Чеботарeв.

14 мая (суббота)

«Уфа» – «Арсенал»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Юрий Баскаков.

«Ростов»«Химки»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Адлан Хатуев; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Ян Бобровский; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Александр Гончар.

«Локомотив» – «Динамо»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Максим Перезва; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Ахмат» – «Крылья Советов»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Илья Елеференко, Игорь Князев; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

15 мая (воскресенье)

«Урал» – «Рубин»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Николай Богач; инспектор – Александр Колобаев.

«Спартак» – «Зенит»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Андрей Гурбанов; резервный судья – Андрей Фисенко; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Эдуард Малый.

«Краснодар» – ЦСКА: судья – Владимир Москалeв, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Михаил Иванов; резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR – Ян Бобровский; AVAR – Алексей Лунeв; инспектор – Сергей Зуев.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: сайт РФС

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Сегодня, 16:33
Комментарии5
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    Рейтинг: +225

    шахта Заполярная 20 минут назад

    Не помню кто написал в комменте, что судить матч с газзентом будет кукуян, мешков или иванов. Два ручных свистуна, мешкову просто места не хватило. Теперь чтобы гол был защитан варом (ивановым) надо бить со своей половины поля, иначе будет в не игры. Этим свистунам хоть писай в глаза, все божья роса.

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    Рейтинг: +764

    O-kolesov 45 минут назад

    Зарема зуб точит на Кукуяна из-за Краснодара. Зенит выиграет Кукуяна с дерьмом сожрут.

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    Рейтинг: +7376

    R_a_i_n 2 часа назад

    Вот Иванова точно нужно на полиграф после памятного матча в Питере.

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    Рейтинг: +6986

    Томик > R_a_i_n 1 час назад

    Он после матча в Питере нас ещё столько раз волшебно отсудил, что тот матч уже и вспоминать неинтересно. Талантливый мальчик.

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    Рейтинг: +7376

    R_a_i_n > Томик 1 час назад

    Согласен. И все ровно тот беспредел долго вспоминаться ещё будет. Особенно боковой. Поднимает флажок и через несколько секунд опускает))) Красиво!!!

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