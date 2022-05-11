Кукуян обслужит матч «Спартак» – «Зенит», Иванов – на VAR

РФС назначил судей на матчи 29-го тура РПЛ.

На матч «Спартак» – «Зенит» назначен Павел Кукуян. Сергей Иванов будет на VAR, а перед этим он рассудит «Локомотив» и «Динамо».

13 мая (пятница)

«Сочи» – «Нижний Новгород»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Юнус Кошко; VAR – Артeм Чистяков; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Юрий Чеботарeв.

14 мая (суббота)

«Уфа» – «Арсенал»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Юрий Баскаков.

«Ростов» – «Химки»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Адлан Хатуев; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Ян Бобровский; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Александр Гончар.

«Локомотив» – «Динамо»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Максим Перезва; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Ахмат» – «Крылья Советов»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Илья Елеференко, Игорь Князев; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

15 мая (воскресенье)

«Урал» – «Рубин»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Николай Богач; инспектор – Александр Колобаев.

«Спартак» – «Зенит»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Андрей Гурбанов; резервный судья – Андрей Фисенко; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Эдуард Малый.

«Краснодар» – ЦСКА: судья – Владимир Москалeв, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Михаил Иванов; резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR – Ян Бобровский; AVAR – Алексей Лунeв; инспектор – Сергей Зуев.

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