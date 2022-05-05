Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
Музыкальный тест: старше футболист или песня?
2 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
3 Тест: сколько лет футболисту?
Тест: сколько лет футболисту?

Булыкин: «Дзюба может перейти в любой клуб РПЛ, кроме «Спартака». Его примут с удовольствием»

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о возможном уходе Артема Дзюбы из «Зенита» летом.

«Дзюба может в любую команду России перейти, кроме «Спартака», наверное. Его примут с удовольствием. Артем — лидер, он умеет создавать микроклимат, мы видели это в «Зените».

Для меня не понятно почему ему не предлагают контракт, он отдал много сил «Зениту», является рекордсменом по всем забитым мячам в России. Я думаю, что ему предложат контракт, но не такой, какой бы он хотел.

Возможно поэтому он и решил уйти. На мой взгляд, самое оптимальное для него — остаться в Петербурге и доказывать там. Его там все знают, знают его способности.

Воссоединение Дзюбы и Черчесова в «Ференцвароше»? Нет, он туда не поедет. Я думаю, он уже вообще никуда не поедет. Поздновато куда-то ехать. Единственное — найти какой-либо клуб в Москве или Санкт-Петербурге», — сказал Булыкин.

  • В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.
  • Рыночная стоимость россиянина – 9 миллионов евро.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Непомнящий: «Сомневаюсь, что Дзюба поедет в Сербию. Он еще пригодится в России»
Григорян: «Дзюба – воин, ему нужен вызов. Переезд в Сербию даст ему сверхмотивацию» 3
Широков: «Захочет ли сам Дзюба перейти в «Црвену Звезду»? 1
Источник: «Газета»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 12:34
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +1452

    sir_Alex 5 минут назад

    Какие евро? В рубли пересчитайте!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2665

    Nerlinger 19 минут назад

    НаКрен этот иди0т не нужен !!!

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11