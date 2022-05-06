Булыкин: «Дзюба может перейти в любой клуб РПЛ, кроме «Спартака». Его примут с удовольствием»

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о возможном уходе Артема Дзюбы из «Зенита» летом.

«Дзюба может в любую команду России перейти, кроме «Спартака», наверное. Его примут с удовольствием. Артем — лидер, он умеет создавать микроклимат, мы видели это в «Зените».

Для меня не понятно почему ему не предлагают контракт, он отдал много сил «Зениту», является рекордсменом по всем забитым мячам в России. Я думаю, что ему предложат контракт, но не такой, какой бы он хотел.

Возможно поэтому он и решил уйти. На мой взгляд, самое оптимальное для него — остаться в Петербурге и доказывать там. Его там все знают, знают его способности.

Воссоединение Дзюбы и Черчесова в «Ференцвароше»? Нет, он туда не поедет. Я думаю, он уже вообще никуда не поедет. Поздновато куда-то ехать. Единственное — найти какой-либо клуб в Москве или Санкт-Петербурге», — сказал Булыкин.

В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах.

Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.

Рыночная стоимость россиянина – 9 миллионов евро.

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