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Дзюба уйдет из «Зенита» летом. У него есть предложения из России и Европы (RT)

Нападающий Артем Дзюба покинет «Зенит» по окончании сезона.

По информации Russia Today, 33-летний форвард не намерен продлевать контракт с клубом из Петербурга.

Дзюба уже получил несколько предложений из России и Европы. Он определится с новым клубом в ближайшее время.

  • В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Russia Today

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Сегодня, 17:44
Комментарии14
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    Рейтинг: +1236

    нейтральныйкакникто 25 минут назад

    Кому нужно это бревно .......А поклонников Зенита наверное прибавится....Ещё бы Семака сбагрить на типа Талалаева или Червиченко , и дела пойдут в гору

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    Рейтинг: +1195

    Дубина 39 минут назад

    Уйдет ох и будет на бледно голубых желчью поливать столб)!!!

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    Рейтинг: +1195

    Дубина 1 час назад

    В филиале он сочинском будет)

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    Ответить
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    Рейтинг: +16659

    Garrincha58 1 час назад

    вольному воля никто плакать не будет всем будет только польза Зенит уменьшит зарплатную ведомость а Дзюба сменит обстановку и может быть снова обретёт уверенность как перед ЧМ-18

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +928

    alefreddy 1 час назад

    уж не ив знаменитый ли клуб Черчесова?

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +48

    treaner 1 час назад

    А какой именно клуб из Европы? БАТЭ или Динамо (Минск)?

    3
    Ответить
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    Рейтинг: +31508

    VVM1964 1 час назад

    Ну теперь разве что в Беларусь, но у них денег нема )))

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +329

    Guinnesss 1 час назад

    Вообще пофиг на его карьеру

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +449

    3meeeD 1 час назад

    Чабан позвонил

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    Ответить
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    Рейтинг: +1195

    Дубина > 3meeeD 40 минут назад

    И Чабану бревно не нужно!

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +1935

    Беспонтий 1 час назад

    вышли мадьяры на берег дуная бросили в воду цветы

    ференцварош ждёт своего вождя

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