Дзюба уйдет из «Зенита» летом. У него есть предложения из России и Европы (RT)

Кому нужно это бревно .......А поклонников Зенита наверное прибавится....Ещё бы Семака сбагрить на типа Талалаева или Червиченко , и дела пойдут в гору
Нападающий Артем Дзюба покинет «Зенит» по окончании сезона.
По информации Russia Today, 33-летний форвард не намерен продлевать контракт с клубом из Петербурга.
Дзюба уже получил несколько предложений из России и Европы. Он определится с новым клубом в ближайшее время.
- В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах.
- Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?