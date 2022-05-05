Дзюба уйдет из «Зенита» летом. У него есть предложения из России и Европы (RT)

Нападающий Артем Дзюба покинет «Зенит» по окончании сезона.

По информации Russia Today, 33-летний форвард не намерен продлевать контракт с клубом из Петербурга.

Дзюба уже получил несколько предложений из России и Европы. Он определится с новым клубом в ближайшее время.

В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах.

Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.

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