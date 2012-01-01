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Агент Ваноли: «Было бы правильно сделать чемпионский коридор для «Зенита» перед игрой с «Нижним Новгородом», а не в матче «Спартака»

Андреа Д’Амико, агент главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли, высказался о необходимости устроить чемпионский коридор для «Зенита» в заключительном туре РПЛ.

«Я думаю, было бы правильно сделать чемпионский коридор перед последней игрой «Зенита» против «Нижнего Новгорода», а не в матче «Спартака».

В противном случае вы должны устраивать чемпионский коридор каждую неделю после завоевания титула», – сказал Д’Амико.

  • «Зенит» досрочно стал чемпионом России в прошлую субботу.
  • Для команды это 4-е чемпионство подряд.
  • Матч со «Спартаком» состоится 15 мая в 29-м туре РПЛ.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +10056

    Alekxei Z. 33 минуты назад

    Откуда взялась тема " коридора" ? Не было и не будет.
    Интерес к РПЛ ещё как-то держится на антагонизме Спартака , ЦСКА и Зенита. Только это ещё хоть как-то поддерживает дух соперничества.

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    Рейтинг: +16105

    paracetamol 1 час назад

    Спердяка надо выносить без коридора, с крупным счетом!

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    Рейтинг: +63327

    portero 1 час назад

    Нижний может и сделает, лавочникам Зенита...

    1
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    Рейтинг: +19

    Аден 1 час назад

    логично.

    0
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