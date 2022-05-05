Агент Ваноли: «Было бы правильно сделать чемпионский коридор для «Зенита» перед игрой с «Нижним Новгородом», а не в матче «Спартака»

Андреа Д’Амико, агент главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли, высказался о необходимости устроить чемпионский коридор для «Зенита» в заключительном туре РПЛ.

«Я думаю, было бы правильно сделать чемпионский коридор перед последней игрой «Зенита» против «Нижнего Новгорода», а не в матче «Спартака».

В противном случае вы должны устраивать чемпионский коридор каждую неделю после завоевания титула», – сказал Д’Амико.

«Зенит» досрочно стал чемпионом России в прошлую субботу.

Для команды это 4-е чемпионство подряд.

Матч со «Спартаком» состоится 15 мая в 29-м туре РПЛ.

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