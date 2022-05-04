Клопп в четвертый раз вышел в финал ЛЧ. Он сравнялся с Фергюсоном, Анчелотти и Липпи

«Ливерпуль» победил «Вильярреал» (3:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.

Главный тренер английского клуба Юрген Клопп в четвертый вышел в финал ЛЧ. Трижды он сделал это с «Ливерпулем» (2018, 2019 и 2022-й годы), и один раз – с дортмундской «Боруссией» (2013-й год).

Клопп сравнялся по этому показателю с Алексом Фергюсоном, Карло Анчелотти и Марчелло Липпи. Они также четыре раза вышли в финал ЛЧ в качестве тренеров.

В финале «Ливерпуль» сыграет с победителем пары «Реал» – «Ман Сити».

Команда Клоппа выиграла все шесть выездных матчей в этой ЛЧ.

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