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Ван Дейк: «Ливерпулю» совершенно не важно, с кем играть в финале Лиги чемпионов»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк дал комментарий после победы над «Вильярреалом» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Нам совершенно не важно [с кем играть в финале]. С кем бы не пришлось играть, это будет очень трудное испытание. Мы знаем «Сити» как облупленных, они тоже хорошо нас знают. Хорошо знаем, как интенсивно проходят наши матчи. «Реал» есть «Реал». У них лучший нападающий в мире прямо сейчас. Посмотрим, каким будет результат», – сказал ван Дейк.

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Источник: УЕФА

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Комментарии2
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    Рейтинг: +63115

    portero 10 минут назад

    Соперник сам определится, оба не подарок, тем более одна игра...

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    Рейтинг: +10

    dfgdhfgh 2 часа назад

    Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
    Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
    Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит, что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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