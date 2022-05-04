Ван Дейк: «Ливерпулю» совершенно не важно, с кем играть в финале Лиги чемпионов»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк дал комментарий после победы над «Вильярреалом» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» вышел в финал ЛЧ.

В 1/2 финала турнира английская команда сыграет с победителем пары «Реал» – «Манчестер Сити».

«Нам совершенно не важно [с кем играть в финале]. С кем бы не пришлось играть, это будет очень трудное испытание. Мы знаем «Сити» как облупленных, они тоже хорошо нас знают. Хорошо знаем, как интенсивно проходят наши матчи. «Реал» есть «Реал». У них лучший нападающий в мире прямо сейчас. Посмотрим, каким будет результат», – сказал ван Дейк.

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