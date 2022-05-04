Салах: «В финале ЛЧ хочу сыграть с «Реалом» и взять реванш»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал победу над над «Вильярреалом» в полуфинале Лиги чемпионов.
- «Ливерпуль» вышел в финал ЛЧ.
- В 1/2 финала турнира английская команда сыграет с победителем пары «Реал» – «Манчестер Сити».
«Я хочу сыграть с «Реалом». «Сити» – очень трудный соперник. Мы несколько раз играли с ними в этом сезоне, но лично мне хотелось бы сыграть с «Реалом» и взять реванш за поражение в предыдущем финале [в 2018 году]», – сказал Салах.
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Источник: УЕФА