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Салах: «В финале ЛЧ хочу сыграть с «Реалом» и взять реванш»

4 мая 2022, 09:49
3

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал победу над над «Вильярреалом» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Я хочу сыграть с «Реалом». «Сити» – очень трудный соперник. Мы несколько раз играли с ними в этом сезоне, но лично мне хотелось бы сыграть с «Реалом» и взять реванш за поражение в предыдущем финале [в 2018 году]», – сказал Салах.

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Источник: УЕФА
Лига чемпионов Ливерпуль Салах Мохамед
Комментарии (3)
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DeStar
1651655524
да будете с сити играть думаю, что жаль - потому что сити - ливерпуль уже как-то скучно стало в последние недели уже видели не раз. А так.. если просто вдруг реал попадет в финал, чет кажется что у реала шансов больше будет)
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zigbert
1651663037
Наверное на всю жизнь запомнил как его вырубил Рамос?
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nelez
1651664653
Учтем
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