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Салах: «В финале ЛЧ хочу сыграть с «Реалом» и взять реванш»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал победу над над «Вильярреалом» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Я хочу сыграть с «Реалом». «Сити» – очень трудный соперник. Мы несколько раз играли с ними в этом сезоне, но лично мне хотелось бы сыграть с «Реалом» и взять реванш за поражение в предыдущем финале [в 2018 году]», – сказал Салах.

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Источник: УЕФА

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