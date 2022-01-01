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Эмери: «У «Вильярреала» не хватило ресурсов, чтобы противостоять мощи «Ливерпуля»

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери дал комментарий после поражения от «Ливерпуля» в полуфинале ЛЧ.

  • Испанский клуб вел 2:0 после первого тайма, но проиграл со счетом 2:3.
  • «Вильярреал» вылетел из турнира, уступив «Ливерпуля» 2:5 по сумме двух игр.

«Мы провели первый тайм как планировали. Он прошел по самом оптимистичному сценарию для нас. Но нам все же не хватило этого. Мы должны были сыграть идеально все 90 минут, особенно в обороне.

Мы должны были больше владеть мячом, контролировать игру. Но во втором тайме у нас не нашлось ресурсов, чтобы противостоять этой мощи «Ливерпуля», – сказал Эмери.

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Источник: УЕФА

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Комментарии2
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    Рейтинг: +63115

    portero 12 минут назад

    Решили играть от обороны, но воротчик подвёл...

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    Рейтинг: +2073

    serglider 28 минут назад

    Задним числом все умные и дальновидные))) На самом деле у испанцев был шанс, если бы они после того как повели 2 : 0, ушли бы в глухую оборону и играли в контратаку. А так они продолжали активный прессинг и атаковать и такое ощущение, что у них во втором тайме закончились силы, а когда Ливер забил, то опустились и руки и ноги...

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