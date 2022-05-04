Эмери: «У «Вильярреала» не хватило ресурсов, чтобы противостоять мощи «Ливерпуля»

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери дал комментарий после поражения от «Ливерпуля» в полуфинале ЛЧ.

Испанский клуб вел 2:0 после первого тайма, но проиграл со счетом 2:3.

«Вильярреал» вылетел из турнира, уступив «Ливерпуля» 2:5 по сумме двух игр.

«Мы провели первый тайм как планировали. Он прошел по самом оптимистичному сценарию для нас. Но нам все же не хватило этого. Мы должны были сыграть идеально все 90 минут, особенно в обороне.

Мы должны были больше владеть мячом, контролировать игру. Но во втором тайме у нас не нашлось ресурсов, чтобы противостоять этой мощи «Ливерпуля», – сказал Эмери.

Вспомните все российские клубы за всю историю