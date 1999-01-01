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Рианчо – об отстранении России: «У легионеров пропадет желание играть в РПЛ»

Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о введении новых санкций против российского футбола.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

«Я считаю, что после подобного заявления УЕФА у легионеров пропадет желание играть в РПЛ. Это серьезный удар по всему российскому футболу. Мне очень жаль спортсменов, которые попали в эту неприятную ситуацию. Они ни в чем не виноваты», — сказал Рианчо.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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