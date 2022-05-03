Рианчо – об отстранении России: «У легионеров пропадет желание играть в РПЛ»

Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о введении новых санкций против российского футбола.

УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.

Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.

Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

«Я считаю, что после подобного заявления УЕФА у легионеров пропадет желание играть в РПЛ. Это серьезный удар по всему российскому футболу. Мне очень жаль спортсменов, которые попали в эту неприятную ситуацию. Они ни в чем не виноваты», — сказал Рианчо.

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