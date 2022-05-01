Примера. «Атлетико» уступил «Атлетику»; «Валенсия» в меньшинстве сыграла вничью в дерби с «Леванте», Черышев был на скамейке

«Атлетико» в 34-м туре чемпионата Испании проиграл «Атлетику». Решающим оказался автогол Маркоса Эрмосо.

В другой встрече «Валенсия» сыграла вничью с «Леванте» в дерби. Российский футболист хозяев Денис Черышев был в запасе.

Испания. Примера. 34-й тур

Валенсия – Леванте – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Дуро, 27; 1:1 – Дуарте, 81.

Удаления: Гайя, 31 – нет.

Атлетик – Атлетико – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Эрмосо, 8 (в свои ворота); 2:0 – Уильямс, 56 (с пенальти).

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