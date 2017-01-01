Куман: «Футбол изменился, а «Барса» живет прошлым: 4-3-3, тики-така»

Бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман считает, что команда Хави живет прошлым.

«Барса» живет прошлым: 4-3-3, тики-така. Хотя футбол изменился – стал быстрее, требовательнее в плане физики. Нельзя жить прошлым», – сказал Куман.

«Барселона» заняла 2-е место в минувшем сезоне Примеры.

В ЛЧ каталонцы не вышли из группы, а потом вылетели в плей-офф Лиги Европы.

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