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Куман: «Футбол изменился, а «Барса» живет прошлым: 4-3-3, тики-така»

Бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман считает, что команда Хави живет прошлым.

«Барса» живет прошлым: 4-3-3, тики-така. Хотя футбол изменился – стал быстрее, требовательнее в плане физики. Нельзя жить прошлым», – сказал Куман.

  • «Барселона» заняла 2-е место в минувшем сезоне Примеры.
  • В ЛЧ каталонцы не вышли из группы, а потом вылетели в плей-офф Лиги Европы.

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Источник: Sport.es

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Комментарии1
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    Рейтинг: +16169

    ilichkadr 1 час назад

    Куман, как тренер, ничего в жизни не достиг, но умничать продолжает. Барса всегда играла 4-3-3, и выносила всех. Ушли Месси, Рафинья, Артур, Суарес и закончилась Барса.
    Лестер играя по схеме 4-5-1, одна из самых защитных тактик сенсационно выиграл АПЛ.

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