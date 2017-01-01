Куман: «Футбол изменился, а «Барса» живет прошлым: 4-3-3, тики-така»

Куман, как тренер, ничего в жизни не достиг, но умничать продолжает. Барса всегда играла 4-3-3, и выносила всех. Ушли Месси, Рафинья, Артур, Суарес и закончилась Барса.
Лестер играя по схеме 4-5-1, одна из самых защитных тактик сенсационно выиграл АПЛ.
Бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман считает, что команда Хави живет прошлым.
«Барса» живет прошлым: 4-3-3, тики-така. Хотя футбол изменился – стал быстрее, требовательнее в плане физики. Нельзя жить прошлым», – сказал Куман.
- «Барселона» заняла 2-е место в минувшем сезоне Примеры.
- В ЛЧ каталонцы не вышли из группы, а потом вылетели в плей-офф Лиги Европы.
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