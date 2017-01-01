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Ребров: «Карпин и «Ростов» всегда были непростым орешком для «Спартака»

Координатор «Спартака» Артем Ребров поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ против «Ростова». Ростовчан тренирует бывший спартаковец Валерий Карпин.

«Валерий Георгиевич Карпин и «Ростов» всегда были непростым орешком для нас. Тем более, не надо забывать: в воротах ростовчан сегодня сыграет мой хороший друг и коллега Серeга Песьяков, которого все вы помните по выступлениям за нашу команду. Конкурировать с ним за место в воротах «Спартака» всегда было интересно. Открытый, честный, весeлый и трудолюбивый мужчина.

Надеюсь, сегодня доставим ему много проблем!» – написал Ребров.

  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры в Ростове-на-Дону, которая начнется в 16:30 по Москве.
  • «Спартак» добирался до Ростова-на-Дону на поезде.
  • Валерий Карпин со «Спартаком» брал серебро РПЛ, доходил до 1/4 финала Лиги Европы.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

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Источник: телеграм-канал Артема Реброва

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