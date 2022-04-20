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Агент Ваноли: «Спартак» выиграет Кубок России! Паоло очень хорошо справляется с работой»

Андреа Д’Амико, агент главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли, поделился эмоциями после 1/4 финала Кубка России против ЦСКА (1:0). Единственный гол с пенальти забил Зелимхан Бакаев.

«Именно в этом матче было очень важно победить. В той непростой ситуации, в которой оказался «Спартак», Ваноли очень хорошо справляется со своей работой. Думаю, красно-белые выиграют Кубок!» – сказал Д’Амико.

  • Итальянец работает в России с зимы.
  • Ваноли впервые обыграл ЦСКА.
  • Его команда идет в РПЛ 10-й.

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Источник: «Чемпионат»

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20.04.2022 22:17
Комментарии3
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    Рейтинг: +529

    Suvorov51 9 минут назад

    Да а что показал Спартак. так на дурака проскачил. не надо языком по заднице водить. а что до Динамо. то и там нечем гордиться . вы играйте а мы посмотрим. что и как

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    Рейтинг: +16979

    Persona_non_Grata 1 час назад

    ХВАТИТ П И З Д И Т Ь - ИГРАТЬ НАДО, ВОТ ТОГДА И КУБОК БУДЕТ !!!!!!!!!!

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    Рейтинг: +112

    АлексМак 2 часа назад

    разбежались.))) Ха-ха. Кубок ... Как бы не так.

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