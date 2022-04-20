Агент Ваноли: «Спартак» выиграет Кубок России! Паоло очень хорошо справляется с работой»

Да а что показал Спартак. так на дурака проскачил. не надо языком по заднице водить. а что до Динамо. то и там нечем гордиться . вы играйте а мы посмотрим. что и как
Андреа Д’Амико, агент главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли, поделился эмоциями после 1/4 финала Кубка России против ЦСКА (1:0). Единственный гол с пенальти забил Зелимхан Бакаев.
«Именно в этом матче было очень важно победить. В той непростой ситуации, в которой оказался «Спартак», Ваноли очень хорошо справляется со своей работой. Думаю, красно-белые выиграют Кубок!» – сказал Д’Амико.
- Итальянец работает в России с зимы.
- Ваноли впервые обыграл ЦСКА.
- Его команда идет в РПЛ 10-й.