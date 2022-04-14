Аршавин: «Атлетико» Симеоне любой футбол делает нудятиной»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился впечатлениями от игры «Атлетико» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«До 87-й минуты ничего не было. «Атлетико» Симеоне любой футбол делает нудятиной.

Но в целом концовка была интересной. Тот же «Манчестер Сити» держал мяч, думая лишь бы не провалиться.

Мне не нравится футбол «Атлетико», думаю, мало кому нравится такой футбол», – сказал Аршавин.