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Аршавин: «Атлетико» Симеоне любой футбол делает нудятиной»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился впечатлениями от игры «Атлетико» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«До 87-й минуты ничего не было. «Атлетико» Симеоне любой футбол делает нудятиной.

Но в целом концовка была интересной. Тот же «Манчестер Сити» держал мяч, думая лишь бы не провалиться.

Мне не нравится футбол «Атлетико», думаю, мало кому нравится такой футбол», – сказал Аршавин.

  • «Атлетико» дома сыграл вничью с «Сити» со счетом 0:0.
  • В Англии мадридцы уступили 0:1.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +97

    гууд 34 минуты назад

    Вот от куда ты опять взялся шпингалет?

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    Рейтинг: +16443

    Garrincha58 1 час назад

    второй тайм Атлетико полностью переиграл МС и я бы не назвал его нудятино,й а вот Зенит так играет постоянно нуднова то

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