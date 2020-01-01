Аршавин: «Атлетико» Симеоне любой футбол делает нудятиной»

Вот от куда ты опять взялся шпингалет?
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился впечатлениями от игры «Атлетико» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
«До 87-й минуты ничего не было. «Атлетико» Симеоне любой футбол делает нудятиной.
Но в целом концовка была интересной. Тот же «Манчестер Сити» держал мяч, думая лишь бы не провалиться.
Мне не нравится футбол «Атлетико», думаю, мало кому нравится такой футбол», – сказал Аршавин.
- «Атлетико» дома сыграл вничью с «Сити» со счетом 0:0.
- В Англии мадридцы уступили 0:1.