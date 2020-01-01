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Симеоне – после вылета «Атлетико» из ЛЧ: «Горжусь тем, чего мы добились»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Горжусь тем, чего мы добились. Болельщики были изумительны, гнали команду вперед и создавали шум, когда мы были близки к победе.

Нет сомнений, что болельщики тоже гордятся тем, как мы боролись. Это самое главное. Как бы ты не играл в футбол, ты бьешься на поле.

Единственное, нам не удалось победить, а в конечном счете только это и имеет значение», – сказал Симеоне.

  • «Атлетико» дома сыграл вничью с «Сити» со счетом 0:0.
  • В Англии мадридцы уступили 0:1.

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Источник: сайт УЕФА

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