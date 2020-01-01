Коке – после ничьей с «Манчестер Сити»: «Это доводит до безумия, когда у вас есть шансы, а соперник тянет время»

Капитан «Атлетико» Коке раскритиковал игроков «Манчестер Сити» после вылета своей команды из Лиги чемпионов.

«Это доводит до безумия, когда вы видите, что у вас есть шансы, а соперник падает на газон и тянет время.

Нас много критиковали за подобное, теперь давайте посмотрим, что скажут люди в этом случае», – заявил Коке.