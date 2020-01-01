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Коке – после ничьей с «Манчестер Сити»: «Это доводит до безумия, когда у вас есть шансы, а соперник тянет время»

Капитан «Атлетико» Коке раскритиковал игроков «Манчестер Сити» после вылета своей команды из Лиги чемпионов.

«Это доводит до безумия, когда вы видите, что у вас есть шансы, а соперник падает на газон и тянет время.

Нас много критиковали за подобное, теперь давайте посмотрим, что скажут люди в этом случае», – заявил Коке.

  • «Атлетико» и «Манчестер Сити» сыграли вничью (0:0) в Мадриде.
  • В первом матче англичане победили со счетом 1:0.

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Источник: Sky Sports

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Комментарии5
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    Рейтинг: +5014

    SPACE TRUCKIN 10 минут назад

    проигрывать тоже надо уметь...тянуть время - общеупотребляемый приём....надо было забивать и вопросов бы не было...

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    Рейтинг: +1975

    ItalianFootball 18 минут назад

    Чья бы корова?.... У вас, товарищи матрасники, такое в ДНК. Лицемерно как то. Прочел полностью цитату, ну и поглядим что скажут.

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    Рейтинг: +2029

    serglider 25 минут назад

    Испанцы сами мастаки симулировать на поле))) Что называется их же салом, по их мусалу))) Тут нужно было вмешаться судье, путем раздачи желтых карточек.

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    Рейтинг: +22738

    DOCTOR PENALTY 44 минуты назад

    Смотреть на это было противно.

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    Рейтинг: +61728

    portero 48 минут назад

    Ктоб мычал, костоломы и симулянты вечно ноющие...

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