Коке – после ничьей с «Манчестер Сити»: «Это доводит до безумия, когда у вас есть шансы, а соперник тянет время»

проигрывать тоже надо уметь...тянуть время - общеупотребляемый приём....надо было забивать и вопросов бы не было...
Капитан «Атлетико» Коке раскритиковал игроков «Манчестер Сити» после вылета своей команды из Лиги чемпионов.
«Это доводит до безумия, когда вы видите, что у вас есть шансы, а соперник падает на газон и тянет время.
Нас много критиковали за подобное, теперь давайте посмотрим, что скажут люди в этом случае», – заявил Коке.
- «Атлетико» и «Манчестер Сити» сыграли вничью (0:0) в Мадриде.
- В первом матче англичане победили со счетом 1:0.