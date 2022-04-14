Президент «Атлетико»: «Манчестер Сити» играл в доисторический футбол»

Президент «Атлетико» Энрике Сересо раскритиковал игру «Манчестер Сити» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Встреча в Мадриде завершилась нулевой ничьей.

Англичане прошли в полуфинал ЛЧ благодаря домашней победе со счетом 1:0.

«У «Атлетико» слишком высокий статус, чтобы нас что-то могло обидеть, и в итоге все увидели, что доисторический футбол может использовать абсолютно любая команда.

Мы провели хороший матч, много атаковали, а «Сити» играл в доисторический футбол. Они оборонялись, выставив стену перед своими воротами, чтобы не пропустить», – сказал Сересо.