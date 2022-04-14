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Президент «Атлетико»: «Манчестер Сити» играл в доисторический футбол»

Президент «Атлетико» Энрике Сересо раскритиковал игру «Манчестер Сити» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

  • Встреча в Мадриде завершилась нулевой ничьей.
  • Англичане прошли в полуфинал ЛЧ благодаря домашней победе со счетом 1:0.

«У «Атлетико» слишком высокий статус, чтобы нас что-то могло обидеть, и в итоге все увидели, что доисторический футбол может использовать абсолютно любая команда.

Мы провели хороший матч, много атаковали, а «Сити» играл в доисторический футбол. Они оборонялись, выставив стену перед своими воротами, чтобы не пропустить», – сказал Сересо.

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Источник: Marca

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Комментарии6
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    Рейтинг: +340

    Сделаны из Дерева 8 секунд назад

    Норм мешок сыграл,первый тайм возил матрас как щенят,во втором матрас чуть был лучше,но концовка мда жесть!
    Но вы сами при любом касание сразу валяетесь и ноете в каждом матче!!!

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    Рейтинг: +544

    nelez 3 минуты назад

    Сити играл по схеме 7-2-0. И еще один постоянно на газоне

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    Рейтинг: +13557

    Skull_Boy 13 минут назад

    Сити наверно 1я команда мира кто чисто заряжен на атаку

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    Рейтинг: +336

    SpartakMoskwa 34 минуты назад

    Ваш каждый матч доисторический, Сити сыграл в футбол в который вы играете постоянно

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    Рейтинг: +14254

    ilichkadr 34 минуты назад

    много атаковали, !?
    Так много, что за 3 тайма ни разу не ударили по воротам МС.

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    Рейтинг: +1040

    Artemka444 48 минут назад

    Вы играете в футбол ещё хуже, так смысл сотрясать воздух!!!

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