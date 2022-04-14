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  • Президент «Атлетико»: «Манчестер Сити» играл в доисторический футбол»

Президент «Атлетико»: «Манчестер Сити» играл в доисторический футбол»

14 апреля 2022, 12:56
13

Президент «Атлетико» Энрике Сересо раскритиковал игру «Манчестер Сити» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

  • Встреча в Мадриде завершилась нулевой ничьей.
  • Англичане прошли в полуфинал ЛЧ благодаря домашней победе со счетом 1:0.

«У «Атлетико» слишком высокий статус, чтобы нас что-то могло обидеть, и в итоге все увидели, что доисторический футбол может использовать абсолютно любая команда.

Мы провели хороший матч, много атаковали, а «Сити» играл в доисторический футбол. Они оборонялись, выставив стену перед своими воротами, чтобы не пропустить», – сказал Сересо.

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Источник: Marca
Лига чемпионов Атлетико Манчестер Сити
Комментарии (13)
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Artemka444
1649930474
Вы играете в футбол ещё хуже, так смысл сотрясать воздух!!!
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ilichkadr
1649931269
много атаковали, !? Так много, что за 3 тайма ни разу не ударили по воротам МС.
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SpartakMoskwa
1649931300
Ваш каждый матч доисторический, Сити сыграл в футбол в который вы играете постоянно
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Skull_Boy
1649932543
Сити наверно 1я команда мира кто чисто заряжен на атаку
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Lilipyt
1649934328
Хорошо атаковали при статистики 0 ударов в створ Ман Сити за три тайма... Сами играют от обороны и жалуются на это на других. Атлетико олицетворение грязного футбола.
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almanev
1649937025
Если резюмировать, то Атлетико был бит его же оружием. Надеюсь МС вылетит
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portero
1649937161
Они играли в ваш "футбол", атлетико постоянно так играет. Даже неиграют а не дают играть сопернику, постоянно фолят, держат руками бьют по ногам, короче говно игра, от мадридского говна....
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Беспонтий
1649938024
с высоким статусом но тонким голоском телёнок с дубом поспешил бодаться
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DeStar
1649940696
боже бред какой, разнылись, по-моему каждый год после вылета что-то подобное от них слышно
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nelez
1649996774
Это стиль атлетико. И никто в этом не удивляется. Я фанат Реала со стажем более 30 лет.Естественно не люблю барселону.Но при встрече Атлетико с Барселоной я болею за Барселону.Потому что матрасники играют в антифутбол , они позорят название футбол. До этого был еще одна команда такая-сб.Греции Отто Рихагелья-которая играя антифутбол стали чемпионами Европы. Но Манчестер Сити другое.То ест был другим.Ман сити был уважаемым клубом. Такая тактика совсем не к лицу им. После первой игры Де Брьюне говорил о каком то схеме 5-5-0. Во второй игре Манчестер Сити играл по схеме 7-3-0 до 70-й минуте.А после 70 мин. 7-2-0.+1. Этот +1 который постоянно лежавший на газоне. -Эй Пеп , ты же не Симеоне
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