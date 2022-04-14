Симеоне во время матча с «Сити» вышел на поле и стал аплодировать. За это он получил желтую

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне был предупрежден в компенсированное время второго тайма ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:0). Причиной стало то, что аргентинец вышел на поле.
Симеоне вышел и начал аплодировать. Вероятно, это было адресовано манчестерцам, которые, по мнению тренера, тянули время.
- Ко 2-му тайму немецкий судья Даниэль Зиберт добавил 12 минут.
- В компенсированное время 2-го тайма ряд игроков были предупреждены.
- За 2 матча команды на двоих забили 1 гол.
Скриншоты трансляций Ziggo Sport Voetbal / BT Sport 2.
Источник: Бомбардир.ру