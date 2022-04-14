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  • Симеоне во время матча с «Сити» вышел на поле и стал аплодировать. За это он получил желтую

Симеоне во время матча с «Сити» вышел на поле и стал аплодировать. За это он получил желтую

14 апреля 2022, 01:29
4

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне был предупрежден в компенсированное время второго тайма ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:0). Причиной стало то, что аргентинец вышел на поле.

Симеоне вышел и начал аплодировать. Вероятно, это было адресовано манчестерцам, которые, по мнению тренера, тянули время.

  • Ко 2-му тайму немецкий судья Даниэль Зиберт добавил 12 минут.
  • В компенсированное время 2-го тайма ряд игроков были предупреждены.
  • За 2 матча команды на двоих забили 1 гол.

Скриншоты трансляций Ziggo Sport Voetbal / BT Sport 2.

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Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Испания. Примера Манчестер Сити Атлетико Симеоне Диего
Комментарии (4)
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Axe111
1649892289
Ничего нового
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Play
1649907279
Хах, тянули время? Твоя команда в первом матче 90 минут тянула время.
Ответить
TOMSON
1649908769
Не Атлетико жаловаться на такое
Ответить
adema
1649931618
Эмоции. думаю ни кто не застрахован
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