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Симеоне во время матча с «Сити» вышел на поле и стал аплодировать. За это он получил желтую

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне был предупрежден в компенсированное время второго тайма ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:0). Причиной стало то, что аргентинец вышел на поле.

Симеоне вышел и начал аплодировать. Вероятно, это было адресовано манчестерцам, которые, по мнению тренера, тянули время.

  • Ко 2-му тайму немецкий судья Даниэль Зиберт добавил 12 минут.
  • В компенсированное время 2-го тайма ряд игроков были предупреждены.
  • За 2 матча команды на двоих забили 1 гол.

Скриншоты трансляций Ziggo Sport Voetbal / BT Sport 2.

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии1
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    Рейтинг: +3401

    Axe111 1 час назад

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