Юран – о ситуации вокруг Мирзова: «Здесь не детский сад, такие вещи не должны происходить»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал внутренние разногласия насчет травмы Резиуана Мирзова. Он пообещал разобраться.
«Мирзов сказал, что с ним всe нормально? Тогда я спрошу доктора. Вчера с утра Мирзов обратился к доктору. Доктор сказал, что его беспокоит колено. Договорились, что он скоро приедет на МРТ.
Если Мирзов так сказал, то у меня вопросы к игроку и врачу. Будем разбираться. Здесь не детский сад, такие вещи не должны происходить. В списке на заезд он был, но из-за рекомендации доктора не поехал», – сказал Юран.
- Мирзов пропустил матч с ЦСКА (4:2).
- Игрок в этом сезоне забил 1 гол и сделал 1 ассист в 16 матчах за «Химки».
- Права на хавбека принадлежат «Спартаку».
Источник: «Чемпионат»