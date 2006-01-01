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Симеоне: «Гвардиоле повезло, что у него всегда были лучшие футболисты – Месси, Хави, Иньеста»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о Хосепе Гвардиоле перед матчем с «Ман Сити» в 1/4 финала ЛЧ.

«У меня никогда не было возможности иметь в своeм составе Хави, Бускетса, Пике, Иньесту, Месси и других. Помимо огромного таланта Гвардиолы, ему повезло, что у него всегда были лучшие футболисты», — сказал Симеоне.

  • «Ман Сити» примет «Атлетико» сегодня, 5 апреля.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
  • Начало – в 22:00 по Москве.

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Источник: Vamos por Movistar Plus

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Комментарии3
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    Рейтинг: +4553

    алдан2014 16 минут назад

    Есть правда конечно в этом заявлении. Но со звезда и тоже нужно уметь работать. Вспомнить как пахали на поле те же Иньеста и Хави.

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    Рейтинг: +10018

    Alekxei Z. 1 час назад

    Симеоне , по определению не мого оказаться в Барсе.

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    Рейтинг: +61373

    portero 1 час назад

    Месси тоже повезло, что были Хави, Иньеста, Роналдиньо...

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