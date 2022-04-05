Симеоне: «Гвардиоле повезло, что у него всегда были лучшие футболисты – Месси, Хави, Иньеста»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о Хосепе Гвардиоле перед матчем с «Ман Сити» в 1/4 финала ЛЧ.

«У меня никогда не было возможности иметь в своeм составе Хави, Бускетса, Пике, Иньесту, Месси и других. Помимо огромного таланта Гвардиолы, ему повезло, что у него всегда были лучшие футболисты», — сказал Симеоне.

«Ман Сити» примет «Атлетико» сегодня, 5 апреля.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Начало – в 22:00 по Москве.

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