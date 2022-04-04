Агент Карраскаля: «Хорхе хочет выступать за ЦСКА. До обязательного выкупа осталось две игры»

Мартин Родригес, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, рассказал, при каких условиях активируется опция выкупа футболиста у «Ривер Плейта».

«Условие обязательного выкупа Хорхе — 7 игр. Осталось еще две. Он заинтересован в продолжении карьеры в ЦСКА», — сказал Родригес.

ЦСКА арендовал Карраскаля до конца сезона.

Выкуп футболиста обойдется ЦСКА в 3-6 миллионов евро.

Карраскаль забил 1 гол в 6 матчах за ЦСКА.

1000 рублей бесплатно, 2 минуты регистрации и бесплатные футбольные трансляции