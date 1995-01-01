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    ЦСКА арендует Карраскаля за 300 тысяч с правом выкупа за 3-6 миллионов (Иван Карпов)

    Стали известны условия аренды полузащитника «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаля в ЦСКА.

    «Условия потенциального трансфера следующие: 3 миллиона евро — за 50% прав на Карраскаля, и еще 3 миллиона — за 30%.

    Но ЦСКА будет думать, как брать футболиста: армейцы могут взять всего половину прав на колумбийца за 3 миллиона, а могут — 80% за 6 миллионов. Аренда до конца сезона обойдется ЦСКА в 300 тысяч.

    При этом москвичи, даже если условия для выкупа будут соблюдены, имеют право подумать: а нужен ли им этот Хорхе? Есть вероятность, что Карраскаль может просто вернуться в «Ривер» летом», – написал Карпов в телеграме.

    ЦСКА до закрытия трансферного окна планирует подписать опорного полузащитника. Клуб не собирается покупать нападающего этой зимой.

    • Карраскаль стоит 6,2 миллиона евро.
    • В 2021 году он забил 6 голов и сделал 6 ассистов в 54 матчах.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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