ЦСКА арендует Карраскаля за 300 тысяч с правом выкупа за 3-6 миллионов (Иван Карпов)

Стали известны условия аренды полузащитника «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаля в ЦСКА.

«Условия потенциального трансфера следующие: 3 миллиона евро – за 50% прав на Карраскаля, и еще 3 миллиона – за 30%.

Но ЦСКА будет думать, как брать футболиста: армейцы могут взять всего половину прав на колумбийца за 3 миллиона, а могут – 80% за 6 миллионов. Аренда до конца сезона обойдется ЦСКА в 300 тысяч.

При этом москвичи, даже если условия для выкупа будут соблюдены, имеют право подумать: а нужен ли им этот Хорхе? Есть вероятность, что Карраскаль может просто вернуться в «Ривер» летом», – написал журналист Иван Карпов в телеграме.

ЦСКА до закрытия трансферного окна планирует подписать опорного полузащитника. Клуб не собирается покупать нападающего этой зимой.

Карраскаль стоит 6,2 миллиона евро.

В 2021 году он забил 6 голов и сделал 6 ассистов в 54 матчах.

Зарегистрируйся и получи бонус до 25 000 рублей