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Шунин – о пенальти в матче с «Краснодаром»: «Нет смысла обсуждать спорные моменты. Хорошо, что выиграли»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин ответил на вопрос о пенальти из матча 23-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:0). Благодаря ему москвичи победили.

– Считаете ли вы, что пенальти был назначен верно?

– Все спорные моменты, которые были в игре, я не имею права комментировать. Судье виднее. Есть еще и VAR, который может подсказать. Счет такой, какой есть. Нет смысла обсуждать спорные моменты. Хорошо, что выиграли.

  • «Динамо» на 2 очка отстает от 1-го места в РПЛ.
  • «Краснодар» уступил «Динамо» 5-й раз подряд.
  • Есть мнение, что судейская бригада в эпизоде с пенальти ошиблась.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 17:13
Комментарии3
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    Рейтинг: +14937

    житель СПб 14 минут назад

    А сейчас ЦСКА выпрашивает себе пенальти! Как же достали эти московские команды!

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    Рейтинг: +258

    мусорск 50 минут назад

    мусорные симулянты

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    Рейтинг: +14937

    житель СПб 1 час назад

    Гниль. Стыдно за тренера Динамо - я его уважал...

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