Шунин – о пенальти в матче с «Краснодаром»: «Нет смысла обсуждать спорные моменты. Хорошо, что выиграли»

А сейчас ЦСКА выпрашивает себе пенальти! Как же достали эти московские команды!
Вратарь «Динамо» Антон Шунин ответил на вопрос о пенальти из матча 23-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:0). Благодаря ему москвичи победили.
– Считаете ли вы, что пенальти был назначен верно?
– Все спорные моменты, которые были в игре, я не имею права комментировать. Судье виднее. Есть еще и VAR, который может подсказать. Счет такой, какой есть. Нет смысла обсуждать спорные моменты. Хорошо, что выиграли.
- «Динамо» на 2 очка отстает от 1-го места в РПЛ.
- «Краснодар» уступил «Динамо» 5-й раз подряд.
- Есть мнение, что судейская бригада в эпизоде с пенальти ошиблась.
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