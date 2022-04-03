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  • Шунин – о пенальти в матче с «Краснодаром»: «Нет смысла обсуждать спорные моменты. Хорошо, что выиграли»

Шунин – о пенальти в матче с «Краснодаром»: «Нет смысла обсуждать спорные моменты. Хорошо, что выиграли»

3 апреля 2022, 17:13
7

Вратарь «Динамо» Антон Шунин ответил на вопрос о пенальти из матча 23-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:0). Благодаря ему москвичи победили.

– Считаете ли вы, что пенальти был назначен верно?

– Все спорные моменты, которые были в игре, я не имею права комментировать. Судье виднее. Есть еще и VAR, который может подсказать. Счет такой, какой есть. Нет смысла обсуждать спорные моменты. Хорошо, что выиграли.

  • «Динамо» на 2 очка отстает от 1-го места в РПЛ.
  • «Краснодар» уступил «Динамо» 5-й раз подряд.
  • Есть мнение, что судейская бригада в эпизоде с пенальти ошиблась.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
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Комментарии (7)
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житель СПб
1648996607
Гниль. Стыдно за тренера Динамо - я его уважал...
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мусорск
1648997184
мусорные симулянты
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житель СПб
1648999361
А сейчас ЦСКА выпрашивает себе пенальти! Как же достали эти московские команды!
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ВасяК
1649000631
Когда пендаль в твою пользу, конечно х.ли спорить!!!
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Борисыч1
1649001019
Радостно слышать, как рвутся пердаки у зенитусов - как так, не в их сторону подсуживают, куда Путин смотрит? Спецоперация идёт, некогда блохастых за шиворот на пьедестал вытаскивать ))
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