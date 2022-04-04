«Краснодар» намерен обратиться в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Динамо»

В «Краснодаре» недовольны работой бригады арбитров в игре 23-го тура РПЛ с «Динамо» (0:1).

В связи с этим клуб собирается обратиться в экспертно-судейскую комиссию РФС.

«Краснодар» планирует подать жалобу на решение рефери Алексея Сухого назначить пенальти в ворота команды за фол Александра Черникова против Федора Смолова на границе штрафной площади.

Южане возмущены, что главный арбитр не воспользовался просмотром видеоповтора при назначении 11-метрового удара.

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