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«Краснодар» намерен обратиться в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Динамо»

В «Краснодаре» недовольны работой бригады арбитров в игре 23-го тура РПЛ с «Динамо» (0:1).

В связи с этим клуб собирается обратиться в экспертно-судейскую комиссию РФС.

«Краснодар» планирует подать жалобу на решение рефери Алексея Сухого назначить пенальти в ворота команды за фол Александра Черникова против Федора Смолова на границе штрафной площади.

Южане возмущены, что главный арбитр не воспользовался просмотром видеоповтора при назначении 11-метрового удара.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +729

    O-kolesov 5 минут назад

    Я думаю, что судей надо наказывать рублем, чтобы хоть какая-то мера воздействовала на них.

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    Рейтинг: +1109

    Борисыч1 14 минут назад

    А на то, что к 15-ой минуте вдесятером не остались, попротестовать не хотите?

    0
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    Рейтинг: +6932

    vladik12 30 минут назад

    А толку, епт? Кто очки вернет?

    0
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