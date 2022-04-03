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Шунин провел 100-й сухой матч в карьере

3 апреля 2022, 17:36
6

Вратарь «Динамо» Антон Шунин достиг отметки в 100 сухих матчей за карьеру. Это случилось во встрече 23-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:0).

91 сухой матч Шунин провел в РПЛ, пять – в Кубке России, один – в еврокубках, три – за сборную России.

  • Всю карьеру Шунин проводит в «Динамо».
  • Главное достижение 35-летнего игрока – бронза РПЛ в 2008 году.
  • За сборную России Шунин провел 13 матчей, пропустил 15 голов.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Динамо Шунин Антон
Комментарии (6)
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vladik12
1648996640
...и ни одного трофея))).
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portero
1649000149
Шимулян шуня спасибо судейки....
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Беспонтий
1649001716
петардой десять лет назад в питере полголовы снесло чуть не погиб в страшных муках и ведь играет
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Борисыч1
1649013844
Поздрава Шуне! Лучший вратарь России на сегодня.
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