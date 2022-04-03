Шунин провел 100-й сухой матч в карьере

Вратарь «Динамо» Антон Шунин достиг отметки в 100 сухих матчей за карьеру. Это случилось во встрече 23-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:0).

91 сухой матч Шунин провел в РПЛ, пять – в Кубке России, один – в еврокубках, три – за сборную России.

Всю карьеру Шунин проводит в «Динамо».

Главное достижение 35-летнего игрока – бронза РПЛ в 2008 году.

За сборную России Шунин провел 13 матчей, пропустил 15 голов.

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