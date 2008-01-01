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Шунин провел 100-й сухой матч в карьере

Вратарь «Динамо» Антон Шунин достиг отметки в 100 сухих матчей за карьеру. Это случилось во встрече 23-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:0).

91 сухой матч Шунин провел в РПЛ, пять – в Кубке России, один – в еврокубках, три – за сборную России.

  • Всю карьеру Шунин проводит в «Динамо».
  • Главное достижение 35-летнего игрока – бронза РПЛ в 2008 году.
  • За сборную России Шунин провел 13 матчей, пропустил 15 голов.

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии2
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    Рейтинг: +61227

    portero 1 минуту назад

    Шимулян шуня спасибо судейки....

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    Рейтинг: +6914

    vladik12 1 час назад

    ...и ни одного трофея))).

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