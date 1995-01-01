Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
2 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
3 Тест: какой клуб дороже?
Тест: какой клуб дороже?

Судья Федотов: «Выдуманный пенальти в пользу «Динамо» в Краснодаре – очередной беспредел»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод с пенальти из матча 23-го тура между «Краснодаром» и «Динамо». На 45+2 минуте его реализовал Даниил Фомин.

«Очередной беспредел от Артема Любимова (VAR).

Арбитр в поле Алексей Сухой принял правильное решение и назначил штрафной удар, но по каким-то неведомым причинам Любимову захотелось вмешаться в эпизод и буквально выдумать 11-метровый удар.

Конечное, действие (нарушение и падение) в данном эпизоде произошло за пределами штрафной площади.

Правильное решение: штрафной удар», – убежден Федотов.

  • Арбитр Любимов представляет Санкт-Петербург.
  • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Краснодаре.
  • Фомин – уроженец Краснодарского края, воспитанник «Краснодара».

Зарегистрируйтесь и получите 1000 рублей бесплатно на первую ставку

Новости по теме
Шунин провел 100-й сухой матч в карьере 1
Шунин – о пенальти в матче с «Краснодаром»: «Нет смысла обсуждать спорные моменты. Хорошо, что выиграли» 3
Хохлов: «Динамо» не победило «Краснодар». Три очка им подарил судья» 10
Источник: телеграм-канал Игоря Федотова

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 15:20
Комментарии33
...
  • ...
    Рейтинг: +1971

    upiter622 43 минуты назад

    Это заговор против Зенита,жопой чувствую!!!
    Не удивлюсь если Зенит сегодня сыграет вничью,либо вообще проиграет!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +14935

    житель СПб 1 час назад

    Всех причастных к сегодняшнему судейству - надо пожизненно от судейства отстранить. Их заинтересованность в результате не вызывает сомнений.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +517

    semm 1 час назад

    там вообще штрафной то не стоило давать - хитро..опый Смолов упал уже когда уже его никто не трогал! Ну бывают судейские ошибки, но тут вообще мерзкий случай - судью на ВАР нужно наказать и сильно, что бы закончить навсегда с такими случаями! Если это допускать и дальше, то к "хорошему" же футболу мы придём!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +11980

    playsh 1 час назад

    Федотов,видимо, родственник Козьмы Пруткова,который глаголил - "Не верь глазам своим."Видать,много пообещали,даже дисквалификации не испугался,на всю жизнь хватит.Не устоял.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1841

    DMитрий 1 час назад

    Мерзость какая! Как это всё зае..ло.

    6
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +11980

    playsh > DMитрий 1 час назад

    З.а.е.б.а.л.о?Не то слово...

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1667

    моэм 2 часа назад

    Хочу сказать , что и Сухой был "в деле"...точнее в доле ... потому что при падении Ионова в штрафной , Сухой обязан был посмотреть ВАР , но смотреть не стал , а сразу влепил ЖК , а когда сбивали Ильина на линии штрафной , даже штрафной не дал ....в Колумбии такие арбитры до дома не доезжали ...их пристреливали.

    6
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1995

    Ловкий Бубен 2 часа назад

    Согласен, не понимаю как там можно было назначить пенальти

    5
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +5540

    Давид59 2 часа назад

    Согласен. Но может это как-то взбодрит Зенит. Теперь надо в Сочи на полных оборотах действовать

    3
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +123

    КСин > Давид59 1 час назад

    судья если насвистит не в ту сторону?

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +466

    CSKA №1 2 часа назад

    Динамо тянут за уши

    7
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +517

    semm > CSKA №1 1 час назад

    точно как при Берии!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1109

    Борисыч1 2 часа назад

    А по правой ноге Смол где получил? Что вы прицепились к хватанию за майку? Пеналь не за это.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1995

    Ловкий Бубен > Борисыч1 2 часа назад

    Упал он от хватания за майку, получил по ноге в борьбе за мяч , да в штрафной, но на пенальти не тянет фол , такие
    пенальти были бы сотнями, причём он даже и по ноге не получил по моему, так контакт просто

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +14935

    житель СПб > Ловкий Бубен 1 час назад

    Он и упал не от хватания за майку - а просто чтобы упасть и зафиксировать фол.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11