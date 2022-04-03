Судья Федотов: «Выдуманный пенальти в пользу «Динамо» в Краснодаре – очередной беспредел»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод с пенальти из матча 23-го тура между «Краснодаром» и «Динамо». На 45+2 минуте его реализовал Даниил Фомин.

«Очередной беспредел от Артема Любимова (VAR).

Арбитр в поле Алексей Сухой принял правильное решение и назначил штрафной удар, но по каким-то неведомым причинам Любимову захотелось вмешаться в эпизод и буквально выдумать 11-метровый удар.

Конечное, действие (нарушение и падение) в данном эпизоде произошло за пределами штрафной площади.

Правильное решение: штрафной удар», – убежден Федотов.

Арбитр Любимов представляет Санкт-Петербург.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Краснодаре.

Фомин – уроженец Краснодарского края, воспитанник «Краснодара».

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