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  • Судья Федотов: «Выдуманный пенальти в пользу «Динамо» в Краснодаре – очередной беспредел»

Судья Федотов: «Выдуманный пенальти в пользу «Динамо» в Краснодаре – очередной беспредел»

3 апреля 2022, 15:20
34

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод с пенальти из матча 23-го тура между «Краснодаром» и «Динамо». На 45+2 минуте его реализовал Даниил Фомин.

«Очередной беспредел от Артема Любимова (VAR).

Арбитр в поле Алексей Сухой принял правильное решение и назначил штрафной удар, но по каким-то неведомым причинам Любимову захотелось вмешаться в эпизод и буквально выдумать 11-метровый удар.

Конечное, действие (нарушение и падение) в данном эпизоде произошло за пределами штрафной площади.

Правильное решение: штрафной удар», – убежден Федотов.

  • Арбитр Любимов представляет Санкт-Петербург.
  • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Краснодаре.
  • Фомин – уроженец Краснодарского края, воспитанник «Краснодара».

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Источник: телеграм-канал Игоря Федотова
Россия. Премьер-лига Динамо Краснодар Федотов Игорь
Комментарии (34)
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Беспонтий
1648988753
но на повторе видно что черников хватал за бретельки лифчика смолова который был за пределами штрафной площади доколе
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mamba9090909
1648988978
Нарушение было за прелами штрафной, почему пенальти?
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BuenosArgentina
1648989662
Согласен, какой к чёрту пенальти ?
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SPACE TRUCKIN
1648990439
нахе.ра такой ВАР нужен тогда? ппц беспредел...
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prtcs
1648991056
А судьи кто? Как они могут жить с чистой совестью, после такого решения. На всех повторах видно, что Черников хватал Смолова, который был явно за пределами штрафной площади!
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portero
1648991217
Игтересно послушать экпердов и что толку если признают свистка неправым, счет надо проверить его родственников и фирмы их...
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Кронштадт65
1648991252
давненько так откровенно команду не тянули, менты рулят
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владимир миронов
1648991265
Ещё пару таких судей,и на футболе можно ставить крест,и санкции не понадобятся.Сколько же ему занесли этому "арбитру"?
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CSKA №1
1648991400
Динамо тянут за уши
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моэм
1648992451
Хочу сказать , что и Сухой был "в деле"...точнее в доле ... потому что при падении Ионова в штрафной , Сухой обязан был посмотреть ВАР , но смотреть не стал , а сразу влепил ЖК , а когда сбивали Ильина на линии штрафной , даже штрафной не дал ....в Колумбии такие арбитры до дома не доезжали ...их пристреливали.
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