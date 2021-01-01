«Краснодар» обратился в ЭСК по судейству в матче с «Динамо»

«Краснодар» попросил ЭСК РФС разобрать два эпизода из матча 23-го тура РПЛ с «Динамо».

«Краснодар» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам: с назначением пенальти на нападающем «Динамо» Фeдоре Смолове и неназначением пенальти на игроке «быков» Алексее Ионове», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

«Краснодар» уступил «Динамо» со счетом 0:1.

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