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«Краснодар» обратился в ЭСК по судейству в матче с «Динамо»

«Краснодар» попросил ЭСК РФС разобрать два эпизода из матча 23-го тура РПЛ с «Динамо».

«Краснодар» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам: с назначением пенальти на нападающем «Динамо» Фeдоре Смолове и неназначением пенальти на игроке «быков» Алексее Ионове», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

  • «Краснодар» уступил «Динамо» со счетом 0:1.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +976

    вальтер79 19 минут назад

    да уж знатно судья накасяпурил баранище игру с ног на голову перевернул краснодар очков лишил следующию игру ему надо в очках судить чтобы линию штрафной видел с.....ок и главное безнаказаным остался за этот беспредел

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    Рейтинг: +61345

    portero 1 час назад

    Переигровка два эпизода перевернули результат, полицаи проплатили или шантажировали...

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