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Айртон – о переходе во «Фламенго»: «Я исполнил мечту, буду играть за любимую команду»

Левый защитник Айртон прокомментировал свой переход из «Спартака» во «Фламенго».

«Я исполнил не только свою мечту, но и мечту всей моей семьи.

Возможность играть за любимую команду – одно из самых главных достижений в моей карьере», – написал бразилец.

  • Айртон выступал за «Спартак» с декабря 2018 года.
  • Он забил 4 гола и сделал 11 ассистов в 108 матчах.
  • Футболист перешел во «Фламенго» на правах аренды с обязательством выкупа при определенных условиях.

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Источник: твиттер Айртона

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Комментарии4
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    Рейтинг: +1651

    моэм 55 минут назад

    Переходом называется когда есть договор о переходе и оплата по трансферу ... а это со стороны Фламенго грабёж ...а со стороны Айртона - кидок и подлость , потому что уезжая он сказал что едет только подлечиться , что означало вернётся ...здесь поступок Айртона , даже на фоне тех гадёнышей , что уехали объявив в открытую , выглядит просто низостью .

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    Рейтинг: +13302

    NewLife 1 час назад

    Удачи ! Все правильно, сначала был ярок в Спартаке и приносил много пользы, потом стал затухать, вовремя переехал на родину.

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    Рейтинг: +15090

    Cleaner 1 час назад

    Временно. Может будешь играть, а может и нет. Если начнешь играть так, как играл в Спартаке, то через пару игр даже в запас попадать не будешь...

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    Рейтинг: +11962

    playsh 2 часа назад

    Рио де Жанейро,город многих плутов и проходимцев.Ну,что же,залечивай свою травму и удачи тебе в Бразилии.

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