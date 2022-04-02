Айртон – о переходе во «Фламенго»: «Я исполнил мечту, буду играть за любимую команду»

Левый защитник Айртон прокомментировал свой переход из «Спартака» во «Фламенго».

«Я исполнил не только свою мечту, но и мечту всей моей семьи.

Возможность играть за любимую команду – одно из самых главных достижений в моей карьере», – написал бразилец.

Айртон выступал за «Спартак» с декабря 2018 года.

Он забил 4 гола и сделал 11 ассистов в 108 матчах.

Футболист перешел во «Фламенго» на правах аренды с обязательством выкупа при определенных условиях.

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