Айртон – о переходе во «Фламенго»: «Я исполнил мечту, буду играть за любимую команду»

Левый защитник Айртон прокомментировал свой переход из «Спартака» во «Фламенго».
«Я исполнил не только свою мечту, но и мечту всей моей семьи.
Возможность играть за любимую команду – одно из самых главных достижений в моей карьере», – написал бразилец.
- Айртон выступал за «Спартак» с декабря 2018 года.
- Он забил 4 гола и сделал 11 ассистов в 108 матчах.
- Футболист перешел во «Фламенго» на правах аренды с обязательством выкупа при определенных условиях.
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Источник: твиттер Айртона